Según el subdirector de la Caja de Seguro Social, Francisco Bustamante, dentro del diálogo que impulsa el gobierno medidas como privatizar los servicios de la entidad no estarían incluidas. Considera además que se mantenga el esquema de solidaridad.

Privatización y medidas paramétricas no se contemplan en dialogo de la CSS, dice Bustamante

El subdirector de la Caja de Seguro Social, Francisco Bustamante, afirmó que la privatización de la entidad y las medidas paramétricas a las jubilaciones no están contempladas dentro de las discusiones del diálogo por la CSS.

"Que (el diálogo por la CSS) privatiza la institución y extiende la vigencia del tiempo para jubilarse, nada de eso es cierto", declaró Bustamante, este miércoles 24 de marzo, en el programa radial Infoanálisis, respecto a las críticas infundadas por algunas agrupaciones.

Caja de Seguro Social Archivo | La Estrella de Panamá

En este sentido, explicó que el diálogo se convoca y tiene siete principios rectores que lo norman, fijados por quienes organizaron el proceso: la junta directiva y la dirección general, y Salud.

El primero es la no privatización, la no división de la institución (es decir que sea una sola institución y que no se vayan a crear dos o tres instituciones: salud, finanza, administración y riesgo profesionales), que se busquen soluciones creativas y que excluyan medidas paramétricas.

"Cuando tú tienes todos esos elementos (los anteriores) que son los que ellos más critican, es falso lo que están diciendo. Eso no está ni siquiera en discusión en la mesa (del diálogo por la CSS)", sostuvo el subdirector general de la Caja.

Subdirector de la CSS, Francisco Bustamante. Archivo / La Estrella de Panamá

Otro de los principios rectores del diálogo, agregó Bustamante, es que "se mantenga el principio de solidaridad". Pero, ¿dónde está el problema?, añadió Bustamante, lo que pasa "es que la gente entiende por solidaridad que otro pague mi cuenta. La gente no entiende por solidaridad que yo voy a contribuir a que otros tengan una solución", afirmó Bustamante.

El alto funcionario dijo, además, que los grupos que se levantaron de la mesa (Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) y los educadores), entre otros aspectos exigen la salida de los partidos políticos y los diputados; y cuestionan al moderador, que tampoco lo quieren.

Respecto a las acusaciones que se han infundado en torno al diálogo por la CSS de que es de "yo con yo", dijo que "lo cierto es que quienes cuestionan la existencia del diálogo quieren uno donde exclusivamente participen las fuerzas que están en la junta directiva ya presentes. Y, eso sí es un diálogo de yo con yo, porque excluye al resto de la sociedad".

Reiteró que se han levantado dos grupos de la mesa: Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) y los educadores, entre otros motivos porque consideran que los partidos políticos y otros sectores que hoy están en la mesa no pueden formar parte de los sectores decisorios, pero pueden incluirse como observadores.

Sin embargo, los grupo de los trabajadores de la salud, los médicos y los empleados públicos, se mantienen en la conversación. Por su parte, Conusi nunca llegó. Y pese a que se le extendió la invitación, "nunca designó personas para esto".

En esa misma línea, Bustamante, destacó que participación de los partidos políticos representan una fuerza que lleva un elemento social y se debe a que el 60% de la población está inscrita en algún partido político.

Mencionó que se argumenta que los partidos políticos son en parte responsable de la situación actual de la CSS; pero "la realidad es que el diálogo no va a sacar una decisión, va a sacar una propuesta de reforma que se concretiza en un proyecto de ley que lo tiene que aprobar la Asamblea Nacional".

Y, "si los partidos políticos, que son los que tienen que aprobar las posibles conciliaciones en la Asamblea, no son parte de este diálogo, puede ocurrir, como ha ocurrido, que lo que salga de la Asamblea sea muy distinto al espíritu de lo que se discutió en las mesas de diálogo.

Por eso, "es muy importante que ellos sean una voz, porque nos van a ayudar que en el momento que esto llegue a la Asamblea con una propuesta que tenga el mayor consenso posible. Estas son las razones por las que ellos están allí", sostuvo Bustamante.

El diálogo por la CSS, que debe terminar en 6 meses, busca lograr un marco jurídico viable que permita el proceso de transformación, renovación y fortalecimiento de la CSS, según datos de la entidad.

Al respecto, Bustamante comentó que se le ha pedido a los garantes del diálogo que se acerquen e inviten a los grupos que se retiraron para que retomen a sus puestos.

"Los puestos están vacíos, listos para cuando quieran volver, porque si realmente queremos la solución de esto para todos los panameños, no para mi gremio en particular, sino para todos los panameños, lo deseable es que esas personas vuelvan al diálogo", expresó.

Respecto a los avances del diálogo, dijo que después de una larga discusión el lunes, 22 de marzo, en la mesa, se aprobaron dos elementos: quorum del legislativo y para tomar decisiones; y hoy se debe entrar a la discusión de la metodología, que "es inevitable y necesario ser aprobada, para que permita un mayor uso y eficiencia del tiempo y de la argumentación".