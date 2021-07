El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, confirmó que la construcción de la Ciudad de la Salud (antes Ciudad Hospitalaria) será una realidad: se acordó terminar la obra en un periodo de dos años.

"Queremos anunciarle al país que hemos logrado un acuerdo que pasó por la aprobación de la Junta Directiva de la la CSS. Se continuará el desarrollo de la obra Ciudad de la Salud, hasta terminar el proyecto", afirmó Lau Cortés en conferencia de prensa.

El director de la CSS informó que el contratista inicial de la obra (la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas -FCC-) cedió la construcción de la Ciudad de la Salud a un consorcio panameño de construcción hospitalaria (Consorcio Construcciones Hospitalarias); y ahora están en la fase de las adendas que hay que hacer para poder terminar la obra.

"Con este acuerdo de transacción, vamos a tener la posibilidad de que en un término de dos años, una vez que se inicien las acciones productivas, finalizar esta obra y ponerla al servicio de la población panameña", apuntó Lau Cortés.

El Gobierno Nacional informó el pasado 23 de julio, que el consorcio panameño logró un financiamiento de $500 millones y retomará los trabajos en noviembre próximo con un cronograma de trabajo dividido en cuatro fases con fecha de entrega final en marzo de 2024.

Aparte de ceder el contrato y retirar el acuerdo arbitral contra Panamá por diferencias sobre el contrato ante la Cámara de Comercio Internacional (por $175 millones), FCC ahora está obligado a dejar una fianza de cumplimiento por $140 millones hasta que sea reemplazada por una fianza total del proyecto de parte del nuevo consorcio, señaló Lau Cortés.

También deberá dejar una fianza por $33.9 millones para garantizarle a la CSS resarcirse en caso de que exista algún defecto positivo en las obras que ellos indemnizaron hasta este momento.

Lau Cortés adelantó que en estos momentos se realizan los trabajos para determinar con precisión una serie de elementos que no estaban contemplados en el contrato original, ya que este proyecto, lo que busca es convertirse en la solución a una serie de problemas de salud que la población reclama.

Por su lado, la presidenta de la junta directiva de la CSS, Esmeralda Buchaman, dijo que "lo más importante es que esta obra brindará atención en salud oportuna, eficaz y de calidad para beneficio de la población panameña".

El pasado 23 de julio, el Consejo de Gabinete autorizó a la CSS suscribir con el consorcio Construcciones Hospitalarias y la aseguradora Mapfre Panamá, S.A. un acuerdo transaccional con la finalidad de reactivar el proyecto Ciudad de la Salud (antes Ciudad Hospitalaria), que permitirá brindar atención de salud a la población, agravada por la actual pandemia de la covid-19, así como generar 4 mil empleos directos en el sector construcción y que ayudarán a la recuperación económica del país.

“No hemos dejado de atender a los pacientes con la enfermedad del covid, sin embargo, reconocemos que la demanda supera las posibilidades de la infraestructura que tiene la institución y el país, sobre todo porque tenemos que atender a los pacientes víctimas de lo que se ha denominado tercera ola”, expresó el galeno.

Pero, por otro lado, agregó “también estamos atendiendo a los pacientes con enfermedades crónicas. Solo para tener una idea, una vez esté el hospital (de la Ciudad de la Salud) habilitado va a permitir que podamos realizar todas las cirugías cardiovasculares, la colocación de puentes para el tratamiento de cardiopatía isquémica, vamos a tener una serie de salas para hacer estudios hemodinámicos porque las posibilidades de hacerlo en el Complejo son limitadas, ya que estamos utilizando esos servicios para salvar vidas por el covid”.

Precisó que "una vez se dé la recuperación del país de la pandemia y vivamos en la época post covid, la inversión que se hizo en este hospital será utilizada para por lo menos tener el centro de cirugía cardiovascular de niños, que pretende atender a 300 niños por año, que en este momento no están recibiendo en su totalidad el tratamiento, aquellos que tienen cardiopatías congénitas y muchos de ellos tienen que viajar al extranjero"

Igualmente, "se atenderán los pacientes que requieran cirugías por problemas de obstrucción a nivel cardiaco y eso al final va a producir una disminución de la mortalidad y va a permitir que una persona que le da un infarto le permita reincorporarse y sentirse productivo en la vida".

Por otro lado, añadió que estas instalaciones también van tener al frente un centro nefrológico, ya que una gran cantidad de personas que sufren de hipertensión y diabetes al final se convierten en pacientes renales crónicos.

Al tiempo que están cambiando el modelo a través de clínicas de cardiopatías y para que el paciente de hipertensión arterial y diabetes no evolucionen a falla renal, agregó que para aquellos que ya evolucionaron y hay que tratarlos, se va contar con un centro especializado donde también se harán trasplantes de riñón, y se planifica también hacer de corazón, pulmón e hígado.

También se están incorporando modalidades nuevas como, por ejemplo, la cirugía robótica que va a darle nuevas herramientas a la medicina y el tratamiento de enfermedades.

En este sitio además se tendrá autonomía en el manejo de los materiales peligrosos, de las aguas residuales, del agua que se recibe a través del centro industrial y del sistema de alimentación de líneas frías, puntualizó.

El acuerdo transaccional permite la reactivación del contrato No. R.-12-2011, que establecía el inicio de la ejecución de la obra a partir del 24 de mayo de 2012 (orden de proceder) para ser entregado el 24 de mayo de 2015. No obstante, tras dos administraciones de gobierno la obra no ha podido ser concluida. El contrato incluye estudios técnicos, diseños urbanísticos y arquitectónicos, elaboración y aprobación de planos, estudio de impacto ambiental categoría 2, construcción, financiamiento y equipamiento de la Ciudad de la Salud, ubicada en Clayton.