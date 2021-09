Gobierno y Minera Panamá se sientan para negociar nuevo contrato

El ministro de Comercio e Industrias de Panamá aseguró que 'aquí no vamos a renegociar ningún contrato' y que buscan lograr los mejores intereses para el país

El equipo negociador de l Gobierno y de la empresa Minera Panamá. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Este 1 de septiembre, se inició oficialmente el proceso de negociación de un nuevo contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá (hoy First Quantum Minerals Ltd), desarrolladora de la mina Cobre Panamá.

Las negociaciones se dan en un momento crucial para la economía panameña, y en medio del rechazo y fuertes cuestionamientos de algunos sectores en respaldo de los mejores intereses del país y el medio ambiente; y que incluso conllevó la renuncia del exembajador de Panamá y politólogo, Marcel Salamín, del equipo negociador.

Al terminar esta primera ronda, el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, dijo que la nueva negociación se hará bajo un proceso “abierto y transparente" que atienda los mejores intereses del país.

En ese contexto, indicó que en el día de hoy se hicieron planteamientos “muy claros” de la posición del Gobierno, que van en defensa de los intereses nacionales y para lo cual el equipo negociador de alto nivel, designado por el presidente Cortizo, con el respaldo de expertos internacionales, se ha preparado para sustentar en la mesa. “Lo que necesitamos es que esta operación -que si bien emplea a miles de familias panameñas y es un desarrollo económico importante - no se puede seguir realizando en la forma o con las condiciones que en estos momentos se estaban desarrollando", expresó Martínez.

El alto funcionario añadió que también se dejó claro que “no vamos a renegociar ningún contrato" sino las conversaciones para "un nuevo contrato" que responda a los intereses de Panamá. "La intensión es establecer los acuerdos de un contrato completamente nuevo (..) que logre para Panamá los mejores beneficios dentro de una operación de extracción de minerales metálicos como la que se desarrolla en la mina Cobre Panamá", enfatizó el titular del Mici.

Martínez argumentó que el país se merece que los recursos minerales, que sean extraídos por esta operación, sean bien remunerados y se traduzcan en beneficio y desarrollo para las comunidades en donde se está dando esta operación.

Respecto a las condiciones que les ha planteado la empresa minera, según Martínez, “siempre van a querer que se mantengan las condiciones que actualmente tienen, alegando seguridad jurídica, entre otras cosas".

No obstante, aseguró que la intensión que tiene el Gobierno es que esta operación minera se desarrolle bajo los estándares internacionales y las mejores prácticas.

“Internacionalmente, hoy en día hay operaciones mineras que son más beneficiosas para el Estado. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, es una petición justa", sostuvo el ministro de Comercio e Industrias panameño. Por ende "este Gobierno desea cambiar a condiciones justas que tengan nuestros recursos minerales, que sean explotados en forma correcta", dijo Martínez, quien en declaraciones anteriores negó la existencia de un acuerdo previo con la empresa minera.

El Código de Recursos minerales de Panamá actual establece los siguientes porcentajes para la regalías: 5% para el cobre y el molibdeno y 4% para el oro y la plata. Minera Panamá solo paga 2% de regalías por extraer cobre y oro. First Quantum Mineral mantiene el 80% de las acciones de la empresa que opera la mina de cobre ubicada en Domos, en la provincia de Colón.

En la actualidad, la explotación minera en Panamá representa el 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, y 4% de la producción, generando un valor total en la economía por $3,697 millones.

Minera Panamá: 'Proceso será franco, robusto, exhaustivo y transparente'

Por su parte, previo a la instalación oficial de la mesa de negociación, Minera Panamá manifestó su compromiso con el desarrollo del país, cumpliendo cabalmente con las leyes y regulaciones nacionales, implementando las mejores prácticas internacionales en materia de conducta empresarial correcta y transparente, así como en materia ambiental y social.

“Confiamos en que el proceso que inicia hoy será franco, robusto, exhaustivo y transparente de cara al país. Esperamos una negociación en la que se respeten de igual manera los mejores intereses del Estado y nuestros derechos adquiridos como empresa, buscando los mejores resultados para Panamá”, indicó Manuel Aizpurúa, vocero y miembro del equipo negociador por parte de la empresa.

Aizprúa agrega, además: “contamos con que será un espacio de respeto hacia la inversión de capital privado y la seguridad jurídica que propicie un resultado ganar-ganar para todas las partes involucradas y para el país”.

Al respecto Martínez afirmó que con este equipo negociador, "cada uno está comprometido con hacer valer los derechos y velar por el mejor interés del país y de los panameños en esta relación".

Reafirmó que cotidianamente, de manera permanente y de manera "abierta y transparente", van a estar discutiendo los temas que han venido preparando en varias reuniones de trabajo, relacionados con aspectos económicos, fiscales, ambientales, laborales y sociales, que tengan a bien desarrollar las comunidades, especialmente donde se desarrolla la mina, en el área de Donoso.

La Ley 1997 aprobó la concesión de extracción de cobre asignada a Petaquilla Gold, hoy Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals.

La concesión minera, adquirida en 2013 por la también canadiense Inmet Mining Corporation, el principal accionista de Minera Panamá, está ubicada en Donoso, provincia de Colón.