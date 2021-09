Con mayor sinergia, la movilidad eléctrica se aceleraría en Panamá

Panamá viene dando pasos hacia la movilidad eléctrica desde hace unos diez años. Para acelerar el proceso, el país requiere de la sinergia del sector público y privado, para transformar el parque vehicular con motor de combustión o fósil en uno que sea sostenible y utilice energía limpia, para disminuir la huella de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático.

En el panel de izq a der. están: Percy Garrido, Enel; Edison Broce, diputado; William Pui, GreenSpace E-Mobility; Eduardo López, BYD y Juan Carlos Navarro, de NSolar. Mileika Lasso | La Estrella de Panamá

Con miras a la sinergia anhelada, el 27 de agosto, la panameña GreenSpace E-Mobility, Inc. organizó un conversatorio con líderes del sector para crear un espacio de interacción entre generadoras de energías limpias, proponente de leyes, distribuidoras de automóviles y de carga del vehículos eléctricos.

Durante la sesión de dos horas en Casa Catedral, en el Casco Viejo de la ciudad, participaron Percy Garrido, director de Gestión de Energía de Enel Green Power Centroamérica; Edison Broce, diputado independiente del circuito 8-8 de la Asamblea Nacional; William Pui, director ejecutivo de GreenSpace E-Mobility, Inc., Eduardo López, gerente de país de BYD y Juan Carlos Navarro, co-fundador de NSolar.

A pesar de que la venta de autos 100% eléctricos en el país aún no fuerte. Algunas distribuidoras tienen modelos cuya potencia oscila de 310 kilómetros a más de 515 kilómetros de carga o más, con precios de venta que van de $29,999 a $134,000 ya sea tipo sedán, SUV o 4x4 o deportivo. También hay montacargas, autobuses y camiones.

Algunas de los costos-beneficios al adquirir un vehículo 100% eléctrico están:

Protegen el medio ambiente

No son ruidosos

Son económicos

Conducción confortable

Son seguros

Requieren de poco mantenimiento.

Para el representante de GreenSpace E-Mobility, Inc. se requieren de más espacios como estos para que líderes del sector se pongan de acuerdo y vayan trazando una meta final en común, que Panamá siga avanzando hacia una movilidad eléctrica. Es por ello, que cada tres o cuatro meses organizarán este tipo de iniciativas con la finalidad de educar a la población sobre el tema.

Pui, quien reside en Holanda y cuenta con la experiencia de trabajar en grandes empresas como Tesla, consideró que GreenSpace E-Mobility, Inc. ofrece la mejor tecnología de carga en Panamá y la región de Latinoamérica, debido al respaldo de instalar cargadores en unos 86 países.

"En estos momentos, contamos con una alianza con Enel donde complementamos nuestro conocimiento con el acceso que tienen en el país para desplegar la red. Contamos con el conocimiento, la tecnología y el software y ellos con el personal y el equipo, de lo que sabemos", detalló Pui.

Los primeros inicios hacia el tema de una movilidad sustentable fueron abordados en la Ley 69 de 2012, mejor conocida como Ley de Uso Racional y Eficiente de Energía (UREE), donde el Gobierno estableció incentivos fiscales para la importación de vehículos cuyas tecnologías contribuyan al medioambiente. Con el incentivo 'verde' la entrada al país de carros eléctricos e híbridos estuvo exento del valor del CIF (costo de seguro y flete) hasta el 31 de diciembre de 2017 y a partir de 2018 pagan 5%. Para la introducción de autos convencionales de motor de combustión el impuesto es del 25%.

Durante el conversatorio, Percy Garrido, director de Gestión de Energía de Enel, con 10 proyectos entre hidroeléctricas y solares, manifestó que promueven la movilidad sostenible dentro de su cartera de clientes, para que estos vean las bondades de los vehículos eléctricos. Hasta el momento, la empresa cuenta con cinco cargadores y están por cerrar la compra de otros 10 cargadores eléctricos.

Garrido expresó el interés de la empresa por el cambio de flota de Transportes Masivos de Panamá, S.A. —operadora de MiBus o Metrobús— que se podría convertir en como potencial cliente grande, gracias a la experiencia que tienen en mercados como Chile y Colombia.

En su intervención, Eduardo López, gerente de país de BYD, distribuidora que con carros, buses de pasajeros, montacargas y camiones 100% eléctricos, relató que en Centroamérica, Panamá logró varios hitos en materia de movilidad eléctrica, como el primer país en usar un autobús de transporte masivo 100% eléctrico, así como uno de carga con Cervecería Nacional, pero todavía falta más.

López quien en julio emprendió un viaje de la ciudad de Panamá hacia la ciudad de David, provincia de Chiriquí en un vehículo 100% eléctrico demostró que con solo dos paradas para recargar la batería en Río Hato y Santiago fue posible. La idea era ganar confianza con la hazaña de unos 454.4 kilómetros de ida y de vuelta.

Tras la prueba, ahora el objetivo de López es "impactar en el transporte masivo público, privado, carga y carga liviana, así como ferroviario y de monorriel". Y agregó "En Panamá, tenemos planes con el transporte selectivo, de micro-movilidad, bicicleta y con escúter".

Cifras del Acuerdo de París de 2015 al que Panamá se suscribió, en el mundo, el transporte aporta cerca de una cuarta parte 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero y para limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados, los países requieren cambiar esta trayectoria de emisiones de transporte, lo que implica el desarrollo de un ecosistema integrado de electromovilidad. En Panamá, el 60% de las emisiones provienen de actividad relacionadas con el transporte, el 77.7% son vehículos de transporte de pasajeros o buses y el 22.2% por transporte de carga.

Debido a lo anterior en junio de 2019, la Secretaría Nacional de Energía (SNE) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) presentaron la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, para impulsar el transporte bajo en emisiones y contribuir al cumplimiento de los compromisos climáticos de Panamá en el Acuerdo de París de año 2030.

Para encaminar aún más al país en esa dirección, el diputado Broce —quien participó en el conversatorio— presentó en septiembre de 2020 el proyecto de ley 162, que incentiva la movilidad eléctrica en el transporte eléctrico. A inicios de agosto, la propuesta recibió un espaldarazo y pasó a segundo debate en la Asamblea Nacional.

Según el diputado, luego de las consultas realizadas con varios actores del sector, la iniciativa no es ni la sombra de lo que tienen en la actualidad y reconoció que "falta pulir más", pero hay avances.

Destacó que la iniciativa tiene una serie de metas y expectativas, como el reemplazo de la flota vehicular del gobierno por flotas eléctricas. "Estando en la Comisión de Presupuesto me he podido percatar que han sido varias, las entidades que recurren a buscar la autorización para carros de combustión, pero este es el momento de hacer el cambio", afirmó.

La propuesta de Broce busca por mencionar el no pago de la placa por 5 años, y aunque espera crear un incentivo fiscal, deben consultar con el Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría Nacional de Energías, el Ministerio de Ambiente y la Autoridad de los Servicios Públicos, ya que al momento del primer debate cada empresa e instituciones tenías "visiones distintas" sobre el alcance y finalidad del proyecto.

Lo puntual —dijo— es que se debe reemplazar la flota gubernamental, ya que se gasta mucho en combustible y en mantenimiento de carros de combustión. "Tenemos que otorgar concesiones de los sectores colectivos y selectivos, donde el 33% de los carros deben ser eléctricos (...) Hay que enviar un mensaje sobre el cambio climático y estimular los cambios en el sector transporte", sentenció el diputado proponente.

Con base en el Acuerdo de París para el año 2030, Panamá debe contar con un parque vehicular donde el:

10-20% de los vehículos privados sean eléctricos.

25-40% de los vehículos privados vendidos ese año sean eléctricos.

15-35% de los autobuses sean eléctricos.

25-50% de los vehículos de flotas públicas sean eléctricos.

Uno de los líderes que también se dio cita en el conversatorio fue Juan Carlos Navarro, co-fundador de NSoler, empresa especialista en paneles solares, quien considera que Panamá requiere de un cambio acelerado hacia energías limpias.

Para el exalcalde del distrito capitalino (1999-2009), Panamá debe emular la idea del Reino Unido, quien puso fecha para el cambio del parque vehicular de motores de combustión a eléctricos en 2025. "Claro sería algo consensuado, pero lo importante es que debe darse el cambio". Done la norma —aseguró— debe decir que no se compra un carro más de requerirse un carro especializado y eléctrico no hay entonces se pide de combustión, pero hoy por hoy, los carros eléctricos no tienen competencia por los niveles de ahorro que dan "de contar con paneles solares en su residencia, no pagará más por cargar el carro", aseveró Navarro.

Navarro hizo un llamado a las autoridades del país, ya que le parece "absurdo" seguir contratando gas natural para la generación de energía eléctrica. "No entiendo cuál es la fijación con el gas natural. Sí, es combustible de transición, pero no debería ser la meta final de Panamá ser un país que genere su energía con gas natural, sino todo lo contrario", señaló.