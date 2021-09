Anuncian reunión y homologación del Convenio Marco para el Suministro de Movilidad Sostenible

Una reunión previa y homologación para la licitación del Convenio Marco para el Suministro de Movilidad Sostenible para las Entidades del Estado se realiza este 9 de septiembre, a las 9:30 a.m., informaron fuentes oficiales.

Se busca lograr un suministro de movilidad sostenible. Cedida

La reunión virtual, convocada a través del Portal PanamaCompra, permitirá a los participantes la oportunidad de conocer las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de cargos y formular las observaciones y aclaraciones relacionadas, previas al acto público 2021-1-27-0-99-LM-002489 de la licitación del citado convenio.

La reunión virtual y homologación será realizada por la Dirección General de Contrataciones Públicas en coordinación con la Secretaría Nacional de Energía y el Ministerio de Ambiente.

Según el cronograma, tras esta reunión y homologación, la presentación de propuestas está prevista para el ´próximo 14 de octubre 2021, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. de forma electrónica; y posteriormente, este mismo día, se haría la apertura de propuestas, a las 10:01 a.m. de manera virtual.

Mediante el Convenio Marco, el Gobierno Nacional busca facilitar una nueva alternativa de movilidad urbana que apuesta a la reducción del impacto ambiental y la inclusión progresiva en las flotas públicas y del transporte masivo que existen en la actualidad.

La iniciativa de gobierno busca incorporar la sostenibilidad en las contrataciones públicas, generando oportunidades de negocio y ahorros al Estado, mediante un nuevo concepto de movilidad, señala el director general de Contrataciones Públicas, Raphael Fuentes.

La homologación, agregó Fuentes, permitirá generar un espacio de diálogo que será clave para el éxito de este innovador Convenio Marco, enfocado en el compromiso con las compras sustentables.

Jorge Rivera Staff, secretario de Energía, destacó que estos cambios que se están produciendo en muy poco tiempo serán significativos para el país y permitirán la posibilidad de democratizar el acceso a un vehículo eléctrico; al tiempo que recalcó que los costos de estos deberán ser cada vez más competitivos y permitir la generación de nuevas economías y empleos verdes.

Este nuevo Convenio Marco forma parte de la apuesta del Ejecutivo para facilitar el despegue de la movilidad eléctrica, junto con otras medidas, consideradas en la Agenda de Transición Energética, aprobada en noviembre de 2020 por el Consejo de Gabinete.

Vigencia

Según el pliego de cargos, el presente Convenio Marco tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de activación de la Tienda Virtual en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “Panamá Compra”, pudiendo prorrogarse hasta por un (1) año adicional, previa comunicación al(los) proveedor(es).

En el evento de que la DGCP considere conveniente prorrogar el Convenio Marco, notificará al proveedor mediante resolución debidamente publicada a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, el cual está obligado a notificar con la anticipación que establezca la DGCP, previo al vencimiento del contrato, su consentimiento a prorrogarlo.

De no presentarse esta notificación en el tiempo estipulado, se entenderá que el proveedor no desea prorrogar el mismo, dando como resultado la desactivación definitiva en la Tienda Virtual, de todos sus productos y servicios ofertados a través de este Convenio Marco.

Las prórrogas serán formalizadas mediante adendas y deberán ser verificadas por la Contraloría General de la República.