Arroceros de Chiriquí solicitarán al Mida prórroga por desgravación arancelaria del TPC

Ante la entrada en 2022 de la desgravación arancelaria del rubro arroz en el Tratado de Promoción Comercial (TPC), los productores de la provincia de Chiriquí solicitarán al titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), Augusto Valderrama que emita una prórroga de cuatro años.

Con la nota los arroceros esperan utilizar el tiempo para ser capacitados y recompensados por el Gobierno por sus equipos, ya que tienen más de 10 años esperando la ayuda para modernizarse, pero no lo han logrado.

La desgravación o reducción arancelaria, le permitirá a la industria pagar un arancel menor, lo que le restaría competencia a los productores.

Panamá recibe de Estados Unidos a través del TPC unos 148,987 quintales de arroz pilado de arroz y otros 279,345 quintales de arroz en cáscara.

Solo en el Informe de resultados de la rueda de negociación del 30 de noviembre de 2020 en la Bolsa Nacional de Productos, S.A. (BAISA), el contingente arancelario del TPC en arroz pilado totalizó en 351.00 quintales, unas 157,915.0 unidades, pagando el quintal a $29.20 y un cierre total de de $4.6 millones; mientras que para el arroz en cáscara fue de 165.00 quintales, unas 296,100.0 unidades, pagando por el quintal $17.50, con un precio total de $5.1 millones.

El TPC entre Panamá y Estados Unidos se convirtió en ley en octubre de 2011 y entró en vigor en ambos países el 21 de octubre de 2012. El acuerdo comercial consolida y amplía el acceso de los productos de interés de cada socio.

En este acuerdo bilateral, la desgravación o reducción arancelaria de los impuestos de importación aplicados por ambas partes a las mercancías son eliminados de conformidad con los plazos y condiciones establecidas en el programa de desgravación de cada una de las partes.

Según lo alcanzado, el plazo máximo de desgravación es de 20 años, plazo en que Panamá ubicó a uno de sus productos agrícolas más sensibles como lo es el caso del arroz. En términos generales, el proceso es lineal; es decir, se hace de manera proporcional en cada año. No obstante, para el arroz acordaron esquemas no lineales sino plazos de gracia o períodos en las que no se desgravaba el arancel; estos plazos de gracia variaron entre 2 y 10 años.

Dentro del plazo al que se comprometió Panamá, el istmo le otorgó a Estados Unidos cuotas o contingentes arancelarios, para su importación al mercado panameño libre de arancel. Sin embargo, las cantidades importadas por encima de la cuota estarán sujetas al pago de arancel.