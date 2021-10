Panamá plantea diálogo al ICIJ para evitar que manchen su nombre Archivo | La Estrella de Panamá

El Gobierno de Panamá, a través de la firma de abogados Benesch, Fridlander, Coplan & Aronoff Llp, solicitó un diálogo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), para que no manche, nuevamente, la imagen del país al utilizar su nombre en publicaciones.

Respetando la libertad de expresión, la acción de las autoridades panameñas surge luego de que el ICIJ —gestora de tema "Panama Pappers"— anunció una aparente nueva investigación que involucran a bufetes de abogados con oficina en Panamá.

A través de una nota fechada el 16 de septiembre de 2021, la citada firma de abogados envió una nota a la sede del ICIJ en Chicago, Illinois, donde plantea que se comunica en nombre del Gobierno de Panamá y que está disponible para dialogar sobre el nuevo tema en investigación.

"El lCIJ aún no se ha puesto en contacto con nadie afiliado al Gobierno actual con respecto a esta investigación. Sin embargo, el Gobierno de Panamá se ha enterado del acercamiento del ICIJ a otros. El propósito de esta comunicación es iniciar un diálogo con el ICIJ sobre la investigación y cualquier publicación posterior, así como para proporcionar hechos críticos con respecto a lo esfuerzos del Gobierno de Panamá en los últimos años", destacó la nota de la firma que representa al gobierno panameño.Y agregó: "Entendemos que ustedes, en colaboración con otros medios de comunicación, está trabajando en una investigación sobre finanzas extraterritoriales con la intención de publicar los resultados en una serie de países. Antes de continuar, debe tener en cuenta que la cobertura mediática previa iniciada por el ICIJ utilizó un término falso y difamatorio (es decir, los "Papeles de Panamá") que causó un gran daño a Panamá. El Gobierno de Panamá está decidido a actuar para que no se repita esta falsedad por el ICIJ o cualquier otro medio de comunicación"A través del mismo escrito enviado en inglés y traducido al español, la firma de abogados que representa a Panamá, aclaró: "Esta comunicación no debe interpretarse ni entenderse como intentar evitar que el IClJ investigue y publique artículos sobre temas importantes del día. No obstante, el Gobierno de Panamá espera impulsar un diálogo que asegure que el lCIJ tiene "la oportunidad de recopilar información precisa como parte de ese trabajo".