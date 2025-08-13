Oncólogo afirma que fármacos biotecnológicos hacen más eficiente tratamiento de leucemia

El oncólogo pediatra Alberto Olaya afirmó en una entrevista con EFE que la “detección temprana de la leucemia linfoblástica aguda (LLA)” y la “intervención” de fármacos biotecnológicos hacen “más eficiente” el tratamiento de este tipo de cáncer, ya que buscan activar el efecto del propio sistema inmunológico del enfermo para “redireccionarlo”.

“La detección temprana de la LLA es el primer paso; entre más temprano es el diagnóstico, la intervención de los tratamientos es más eficiente”, aseguró Olaya durante la Cumbre de Excelencia Médica Amgen (CEMA 2025) celebrada del 8 al 10 de agosto en el Caribe mexicano.

Con esto en mente, destacó que la estrategia de usar la inmunoterapia “es muy interesante”.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la LLA es una de las principales causas de muerte en niños y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe.

Solo en México, se registran 5.000 nuevos casos de leucemia cada año en menores de 19 años. Tres de cada cuatro son diagnosticados como leucemia linfoblástica aguda.