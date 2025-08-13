  1. Inicio
PANAMÁ

Reglamento interno, misión principal de la Comisión de Credenciales

La diputada Dana Castañeda asumió la presidencia de la Comisión de Credenciales este miércoles 13 de agosto.
Por
Darine Waked
  • 13/08/2025 12:41
La diputada anunció que abordará como prioridad legislativa las reformas pendientes y procesos clave, buscando mayor transparencia y agilidad en las funciones de la comisión.

La diputada Dana Castañeda afirmó este miércoles, tras ser elegida como presidenta de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, que una de sus principales metas será impulsar la modificación del reglamento interno, una tarea que —según dijo— constituye “una deuda con la población”.

Castañeda explicó que actualmente existe una subcomisión que ya adelantó el proceso de evaluación de las reformas presentadas por diversos diputados. “Nos tocará ahora revisar y finalizar lo que consiste en las nuevas modificaciones y tener un nuevo reglamento interno dentro de la Asamblea Nacional”, señaló.

Añadió que este será un trabajo en conjunto con todos los diputados, y que la intención es abordarlo “en las primeras sesiones” de la comisión.

Antecedentes y compromisos

Consultada sobre por qué durante su gestión como presidenta de la Asamblea Nacional no se concretó esta reforma, Castañeda respondió que en ese periodo gran parte de la agenda legislativa estuvo concentrada en la Ley 462, aunque aclaró que sí se presentaron propuestas de modificación al reglamento interno.

“Esta diputada presentó propuestas necesarias para transparentar más la Asamblea, sobre todo en el tema de la planilla”, recordó, destacando que otros diputados también hicieron aportes en esa línea.

Dana Castañeda es elegida diputada presidenta de la Comisión de Credenciales.
Castañeda manifestó su confianza en que el nuevo reglamento será “producto de las propuestas presentadas y del análisis profundo de cada uno de los diputados”. Según indicó, el objetivo es que, una vez discutido en la comisión, el proyecto pase al pleno para su aprobación.

Otros temas en la agenda

La diputada adelantó que la evaluación de candidatos a diferentes puestos de la Corte Suprema de Justicia será otro de los puntos relevantes en la labor de la Comisión de Credenciales. “Hemos sido enfáticos en que trabajaremos de forma rápida y efectiva”, aseguró.

