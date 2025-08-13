Reglamento interno, misión principal de la Comisión de Credenciales

La diputada <b>Dana Castañeda</b> afirmó este miércoles, tras ser elegida como presidenta de la <b>Comisión de Credenciales</b> de la <b>Asamblea Nacional</b>, que una de sus principales metas será <b>impulsar la modificación del reglamento interno</b>, una tarea que —según dijo— constituye 'una deuda con la población'.Castañeda explicó que actualmente existe una <b>subcomisión</b> que ya adelantó el proceso de evaluación de las reformas presentadas por diversos diputados. <i>'Nos tocará ahora revisar y finalizar lo que consiste en las nuevas modificaciones y tener un nuevo reglamento interno dentro de la Asamblea Nacional'</i>, señaló.Añadió que este será un trabajo <b>en conjunto con todos los diputados</b>, y que la intención es abordarlo 'en las primeras sesiones' de la comisión.