Reglamento interno, misión principal de la Comisión de Credenciales

La diputada Dana Castañeda afirmó este miércoles, tras ser elegida como presidenta de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, que una de sus principales metas será impulsar la modificación del reglamento interno, una tarea que —según dijo— constituye “una deuda con la población”.

Castañeda explicó que actualmente existe una subcomisión que ya adelantó el proceso de evaluación de las reformas presentadas por diversos diputados. “Nos tocará ahora revisar y finalizar lo que consiste en las nuevas modificaciones y tener un nuevo reglamento interno dentro de la Asamblea Nacional”, señaló.

Añadió que este será un trabajo en conjunto con todos los diputados, y que la intención es abordarlo “en las primeras sesiones” de la comisión.