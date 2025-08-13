Esposa de Miguel Uribe Turbay rinde emotivo homenaje en su funeral y llama a la unidad de Colombia

En un acto cargado de emoción, María Claudia Tarazona, esposa del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, pronunció un sentido discurso durante el funeral en la Catedral Primada de Bogotá. Ante sus hijos, familiares y asistentes, recordó al hombre, padre y político que fue, agradeció al equipo médico de la Fundación Santa Fe por su entrega y llamó a la unidad de Colombia en un momento de profundo dolor nacional.

Tarazona se dirigió a los presentes para resaltar que durante los dos meses que Uribe Turbay permaneció en la unidad de cuidados intensivos, luchó “como un titán, un guerrero”. Nota de interés: Elecciones Colombia 2026: asesinato de Miguel Uribe y condena a Álvaro Uribe marcan campaña presidencial

Aseguró que el mayor acto de amor que le dio su esposo fue resistir “semejante brutalidad”, permitiéndole prepararse para su partida.

En el inicio de su intervención, Tarazona expresó un especial agradecimiento al doctor Fernando Hakim, al director Adolfo Llinás y al resto del personal médico de la Fundación Santa Fe, quienes acompañaron el proceso desde el ingreso del senador. Nota de interés: Muere alias Zarco Aldinever, presunto cerebro del atentado contra senador Miguel Uribe Turbay “Lo dieron todo, como los mejores médicos que son, pero también como seres humanos. Nos cuidaron, nos miraron con compasión, nos sostuvieron. Son el ejemplo de un equipo inigualable que estuvo a la altura del más grande guerrero”, manifestó.