Esposa de Miguel Uribe Turbay rinde emotivo homenaje en su funeral y llama a la unidad de Colombia

La viuda del fallecido aspirante presidencial y senador Miguel Uribe, María Claudia Tarazona (izq.), y su padre, Miguel Uribe Londoño, asisten a la misa funeral y velan los restos de Miguel Uribe en la Catedral Metropolitana de Bogotá el 13 de agosto de 2025. AFP
Por
Darine Waked
  • 13/08/2025 14:14
María Claudia Tarazona recordó la valentía de su esposo, agradeció al equipo médico que lo atendió y pidió construir un país más unido y solidario

En un acto cargado de emoción, María Claudia Tarazona, esposa del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, pronunció un sentido discurso durante el funeral en la Catedral Primada de Bogotá. Ante sus hijos, familiares y asistentes, recordó al hombre, padre y político que fue, agradeció al equipo médico de la Fundación Santa Fe por su entrega y llamó a la unidad de Colombia en un momento de profundo dolor nacional.

El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025. LUIS ACOSTA / AFP

Tarazona se dirigió a los presentes para resaltar que durante los dos meses que Uribe Turbay permaneció en la unidad de cuidados intensivos, luchó “como un titán, un guerrero”.

Aseguró que el mayor acto de amor que le dio su esposo fue resistir “semejante brutalidad”, permitiéndole prepararse para su partida.

El ataque del senador colombiano reavivó los temores de un retorno al pasado violento del país. AFP

En el inicio de su intervención, Tarazona expresó un especial agradecimiento al doctor Fernando Hakim, al director Adolfo Llinás y al resto del personal médico de la Fundación Santa Fe, quienes acompañaron el proceso desde el ingreso del senador.

“Lo dieron todo, como los mejores médicos que son, pero también como seres humanos. Nos cuidaron, nos miraron con compasión, nos sostuvieron. Son el ejemplo de un equipo inigualable que estuvo a la altura del más grande guerrero”, manifestó.

El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante una manifestación el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza. AFP

La viuda describió a Miguel Uribe Turbay como un soñador que luchaba incansablemente por cumplir sus metas, destacando sus múltiples talentos, entre ellos su pasión por la música.

Pidió que su recuerdo inspire a trabajar por una Colombia más unida y solidaria, sin divisiones y con un compromiso real hacia el bien común.

