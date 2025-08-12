Elecciones Colombia 2026: asesinato de Miguel Uribe y condena a Álvaro Uribe marcan campaña presidencial

La cuenta regresiva hacia las <b>elecciones presidenciales de Colombia</b> ya comenzó. En menos de diez meses, el país elegirá a su próximo presidente, pero la carrera electoral enfrenta un clima sin precedentes.La <b>izquierda</b>, liderada por el actual mandatario<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/busquedas/-/search/gustavo%20petro/false/false/19830812/20250812/date/true/true/0/0/meta/0/0/0/1" target="_blank"> <b>Gustavo Petro</b></a>, busca conservar el poder tras un mandato cuestionado; el <b>centro político</b> intenta evitar repetir las frustraciones de 2018 y 2022; y la <b>derecha</b> se ve golpeada por la violencia y la justicia.<b>Nota de interés: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/politica/vicky-davila-si-la-izquierda-se-queda-en-el-poder-colombia-se-va-al-abismo-NB15143284" target="_blank">Vicky Dávila: ‘Si la izquierda se queda en el poder, Colombia se va al abismo’</a></b>El punto de quiebre llegó el <b>7 de junio</b>, cuando el precandidato <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/america/miguel-uribe-turbay-una-herida-heredada-que-colombia-no-pudo-sanar-ED15168194" target="_blank">Miguel Uribe Turbay</a></b>, figura clave del <b>Centro Democrático</b>, fue asesinado durante un mitin en Bogotá. Desde entonces, varios aspirantes, incluida <b>María Fernanda Cabal</b>, han limitado sus actividades proselitistas.