Cortizo designa en la Superintendencia de Bancos a señalado en los 'Panama Papers'

David Alberto Davarro Palacios, una de las figuras mencionada en el escándalo a los 'Panama Papers' fue designado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, como nuevo integrante de la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

Se conoció de la designación de Davarro mediante el Decreto Ejecutivo 176 del 11 de octubre de 2021, mismo que lleva la firma del mandatario y del titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Héctor Ernesto Alexander Hansell.

Entre las offshore donde Davarro aparece, según la base de datos de los archivos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), están: Emporio Milano S.A., Licensing of Latin America S.A., Mondial Holding Group S.A., WTrade, Corp., Mainridge International Ltd., Topvan Finance Ltd., Gysma S.A., Star Fi Co., Yellow Light S.A., Greenford Associates Ltd., Community Sports S.A., Tenbry Investment Holding Ltd. Sunray Trade Inc. y Vicmac S.A. donde aparece con estatus activo.

Davarro reemplazará a Luis La Rocca, cuyo período venció el pasado 15 de junio de 2021.

Los "Panama Papers" fueron el título dado por algunos medios internacionales a la filtración de documentos de la extinta firma legal panameña Mossack-Fonseca, como parte de una investigación de la ICIJ. En el trabajo periodístico se evidenció la existencia de sociedad anónimas administradas por este buffet, para artistas, políticos y empresarios de todo el mundo. Muchas de esas offshore fueron utilizadas para evadir impuestos, ocultar fondos de la corrupción, entre otras actividades ilegales.

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) es la entidad reguladora y de supervisión bancaria de Panamá.

El nombramiento de Davarro se da en momentos en que Panamá es vinculado a los llamados "Pandora Papers", otra investigación de la ICIJ publicada este mes, también sobre paraísos fiscales y en la que figura el bufet panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal)