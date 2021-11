Los bajos precios y un hongo alertan a la industria bananera de Costa Rica

Los bajos precios que están ofreciendo supermercados en Europa y la presencia en Suramérica del hongo fusarium raza 4 tropical son las grandes alertas que enfrenta la industria bananera de Costa Rica.

Así lo dijo el gerente general de la Corporación Bananera Nacional (Corbana), Jorge Sauma, quien resaltó la importancia de que un bloque de países latinoamericanos conformado por Ecuador, Colombia, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Costa Rica, haya establecido en días recientes una posición conjunta para exigir precios justos por la fruta.

"Algunos supermercados quieren hacer el máximo de utilidades, lo cual no objetamos, pero han puesto precios a la baja en momentos de crisis y esperamos que esto sea reconsiderado", dijo Sauma.

El empresario criticó esa postura de los supermercados, pues considera que el producto costarricense tiene un alto valor agregado, pues todas las fincas del país tienen certificaciones ambientales, utilizan 100 % plástico reciclado y han disminuido en un 60 % el uso de agua en las plantas.

"Esta posición es muy dura en momentos tan cruciales, pues para nuestros países latinoamericanos es una actividad sumamente importante, estratégica en ingresos y generación de empleos en sitios donde no hay otras fuentes. No objetamos que los supermercados tengan un mejor margen, pero no es respetable que quieran castigar el precio del banano, que es la mejor fruta", aseveró.

Sauma afirmó que el consumidor final en países como los europeos no va a resentir que le suban un poco el precio de la fruta proveniente de países como Costa Rica que produce bajo normas ambientales.

Acerca del hongo fusarium raza 4 tropical (R4T), Sauma comentó que es una amenaza para todo el continente, ya que ha sido detectado en Colombia y Perú.

Sauma dijo que en Costa Rica los productores vienen trabajando en conjunto con el Servicio Fitosanitario del Estado para aplicar medidas de prevención, especialmente en los puestos fronterizos, con el fin de evitar el ingreso del hongo al país.

Sin embargo, el sector ya está tomando medidas adicionales en caso de que el hongo ingrese, como por ejemplo un convenio entre Corbana y la Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa).

Mediante ese acuerdo, Embrapa enviará a Costa Rica diploides para cruzarlos y crear variedades resistentes a la plaga, un proceso que se llevará a cabo en las fincas del Centro Agronómico Tropical de Investogación y Enseñanza (CATIE), detalló Sauma.

El empresario también señaló otros factores que están afectando la competitividad del sector como por ejemplo el incremento en los costos de logística del transporte marítimo como parte de una crisis mundial, el incremento en el precio del cartón, del petróleo, del plástico y de los fertilizantes.

Costa Rica es uno de los grandes productores de banano con exportaciones por 125 millones de cajas anuales, equivalentes a unos 1.100 millones de dólares, lo que hace de esta fruta el primer producto de exportación del sector agrícola del país.

La industria bananera genera en Costa Rica 40.000 empleos directos y 100.000 indirectos.