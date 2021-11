¿Tienes un detector de problemas dentro de tu negocio?

A lo mejor no has tenido el tiempo suficiente para detenerte en un momento y analizar que esto puede pasar...

¿Te has puesto a pensar cuántas veces has firmado un contrato o papeles y no te percataste del error o simplemente confiaste en alguien y resultó ser un fraude? A lo mejor no has tenido el tiempo suficiente para detenerte en un momento y analizar que esto puede pasar, pero: ¿cómo detectar un problema en mi negocio?

¿Por dónde empezar?

Toda gestión que vayas a realizar en tu empresa tiene como punto de partida encontrar donde está el problema y para ello necesitas información y data para analizarla. Debe existir un flujo de comunicación entre las diferentes áreas o departamentos y siempre es necesario sacar un tiempo y hablar con los colaboradores de tu empresa.

¿Dónde crees que debemos mejorar? ¿Has tenido algún inconveniente últimamente? ¿Qué se debe hacer para obtener buenos resultados? Esta clave es importante y se llama management.

Los problemas que detectas en tu empresa y en la mayoría de los casos son de gestión y muy rara vez lo investigamos porque pensamos que no tendrá una injerencia o impacto grande en el negocio ¿Crees que es cierto? Creo que ya conoces la respuesta, no puedes dejar que un problema se convierta en algo habitual que al final no vas a poder controlar por lo grande que pueda transformarse y también se sume otros problemas o talón de Aquiles.

Cuando se presenta un inconveniente en la empresa lo primero que hacer los líderes es buscar culpables, mandan un correo, exhiben al personal, entre otras cosas no se controla las emociones y se convierte en una situación irracional, pero te recomiendo lo siguiente:

a. Buscar y analizar donde ocurre el problema y sobre todo que departamento o departamentos afecta directamente

b. Anotar el tiempo y el registro histórico del problema

c. Haz una lista de las posibles causas o raíz del problema

d. Tomar en cuenta ciertas medidas que han sido tomadas de manera anticipada para resolver el problema

e. Analiza el efecto económico que representa en tu negocio

f. Documentar lo necesario.

¿Qué herramientas puedo usar en mi empresa para prevenir esos errores nuevamente?

Utiliza El Poka-Yoke que es una técnica de mejora continua el cual consta de dos objetivos fundamentales: evitar errores inadvertidos en los procesos de producción y logísticos y corregir las ineficiencias en el supuesto de que lleguen a producirse. Esta palabra japonés significa “a prueba de errores”.

¿Cómo implementarla?

a. Examinar y analiza cada uno de los procesos dentro de tu empresa haciendo énfasis en los posibles fallos que se puedan cometer

b. Luego se plantea las posibles soluciones

c. Seguimiento de los procesos para validar que la implementación de la técnica funciona.