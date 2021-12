Coel y Ministerio de la Presidencia difieren en planificación logística

El país se perfila internacionalmente como un 'hub' logístico, pero con insistentes debilidades. Archivo | La Estrella de Panamá

Sectores ligados al Consejo Empresarial Logístico (Coel) se encuentran preocupados por la pasividad con que se ha manejado el Gabinete logístico en el Ministerio de la Presidencia.

“El Gabinete logístico dejó de existir”, asegura Carlos De La Lastra, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. En su criterio se trata del orden de prioridades que el gobierno esté dispuesto a dar a la actividad, siendo este el regulador y facilitador en la materia liderada por la empresa privada. “Pareciera que las cosas importantes que tienen que ver con el desarrollo económico están supeditadas a otras”, abunda.

A pocos días de haber tomado las riendas del país, la administración de Laurentino Cortizo puso en manos de Gabriel Carrizo, ministro de la Presidencia, el Gabinete logístico, que pretendía elevar y mejorar el nivel de competitividad del país, así como promover su fortaleza como un centro logístico internacional para el comercio global.

No obstante, dos años y medio después de esta fecha, De La Lastra identifica que el problema del Gabinete logístico “es que no se reúne, no está atacando los problemas para resolverlos antes de que se conviertan en crisis”.

La responsabilidad del Gabinete logístico recayó en el ministro consejero para la facilitación de la inversión privada, José Alejandro Rojas, encargado de coordinar las sesiones con el Gabinete consultivo en el que participan las empresas de los sectores, terrestre, marítimo, carga y aéreo.

En nota enviada a este medio, Rojas no coincide con el sentimiento de los gremios. Describe que se han realizado 24 reuniones con el comité consultivo, ocho de la mesa marítima, once de la mesa de transporte y carga, y dos con el Ministerio de Comercio. Aunado a esto, defiende que han participado en cinco citas con la Cámara de Comercio con los gremios y otras seis con la Cámara Marítima.

Dichos encuentros, añade, han tenido un impacto en el comercio internacional del país en diferentes áreas, entre las que menciona la Autoridad Nacional de Aduanas, entidad que recientemente registró una paralización de sus tareas protagonizada por los funcionarios en reclamo de bonificaciones. Cada día detenido, son miles de dólares en pérdidas. “No se puede descuidar el sector, la vida económica del país depende del fortalecimiento de la plataforma logística”, subraya De La Lastra.

Este último punto, el de Aduanas, forma parte de los reclamos citados por Enrique Clément, presidente de la junta directiva de la Cámara Marítima de Panamá, cuya agrupación muestra señales de disconformidad.

En una nota fechada el 30 de noviembre a la que tuvo acceso este diario, comunicó a Alberto López, presidente del Consejo Empresarial Logístico, que su “gremio está valorando su participación en el comité consultivo del Gabinete logístico”.

Clément expone como parte de las razones una serie de acontecimientos recurrentes en los últimos meses que han afectado a los sectores marítimo, logístico y portuario, representados en la Cámara Marítima.

Entre estos enumera tareas acumuladas que no parecen resolverse en el pronto futuro y que requieren ser priorizadas en el Gabinete logístico.

Clément solicitó “resolver el problema del presupuesto en la Autoridad Nacional de Aduanas a fin de que se programen los fondos necesarios para cubrir los compromisos con los trabajadores para los próximos 5 a 10 años”, y evitar paros de los funcionarios.

Pidió que a través de Coel se trabajen iniciativas para que el ministro de Seguridad garantice la fluidez permanente de los activos logísticos y se comprometa a impedir la afectación de la actividad logística en el país.

Aunado a esto, asumir un rol activo para encontrar una solución rápida al Clear Channel, que quiere decir una conexión dedicada y exclusiva que permite enlazar en forma permanente dos puntos predeterminados. En la nota exigió contar con la agenda definida para ver resultados de los puntos faltantes de la estrategia logística nacional 2030 que incluya los avances a la fecha y pasos a seguir.

La agenda se encuentra entre los proyectos futuros del despacho de Rojas. Sin precisar la fecha, considera entre sus planes la priorización de proyectos de mediano plazo de la estrategia logística 2030, una propuesta que recoja la visión logística y articulada con prioridades de desarrollo productivo y desarrollo de los subcomponentes marcados en esta visión.

La nota de Clément refiere la necesidad de trabajar iniciativas que permitan revitalizar e incentivar las exportaciones de productos nacionales. En este sentido, pide trasladar lo dicho arriba al comité consultivo de Gabinete logístico, para que le respondan sobre la posibilidad de resolver las inquietudes.

Proyectos desarrollados

Rojas describe como parte de los proyectos de la Unidad de Asuntos Logísticos, avances que son del conocimiento del sector. “Al 100% hemos participado y concluido el decreto de gabinete que reglamenta las disposiciones de impuestos sobre la renta, al igual que en el plan piloto de e-commerce de la Zona Libre de Colón.

Entre estas actividades menciona también el decreto que crea los depósitos aduaneros logísticos, así como el diseño de una tarifa unificada para el cobro de tasas de la Autoridad Marítima de Panamá y otras herramientas para la validación de contenedores de transbordo.

Cierres y huelgas

Mientras que en Panamá se desarrollan huelgas protagonizadas por funcionarios, o cierres de calles que paralizan las actividades, otros países toman ventaja de estas debilidades y los clientes migran a mercados que ofrezcan un mejor servicio.

Un país que se vende internacionalmente como una potencia logística, de conectividad, reexportación e importación, servicios marítimos, y que cuenta con uno de los activos más importantes del mundo, como es el Canal de Panamá por el que cruza el 6% de la carga mundial de un océano a otro, enfrenta constantes contratiempos en los que deben intervenir entidades esenciales para el funcionamiento logístico y no terminan de encontrar una solución rápida al Clear Channel.

Los países que se han convertido en un verdadero hub logístico son aquellos en los que el gobierno y la empresa privada trabajan en conjunto, evitando que el gobierno sea el que tome todas las decisiones. “Nos encontramos con huelgas que paralizan el sistema, cierres constantes de calles y carreteras. Si el Gabinete estuviera funcionando, buscaría la forma de pararlo antes de que se convierta en crisis”, advirtió De La Lastra.

Rojas enumeró varios proyectos en desarrollo, como por ejemplo, la homologación de aranceles para agilizar la conversión de los incisos que mantienen las instituciones a la última versión de aranceles de importación. También planea abrir la ventanilla única marítima para agilizar el pago de buques y el portal tecnológico de Comercio Exterior y Logística para los agentes comerciales.

Calles en mal estado

En otra nota enviada por Clément al ministro de Obras Públicas (MOP), Rafael Sabonge, reclama el 'deplorable' estado de la red vial que se utiliza para el movimiento de mercancías y pasajeros en el territorio, que requiere gestionar acciones ante el MOP y definir actividades concretas para solucionarlas.

Una queja que Sabonge considera injusta, pues generaliza la situación y no puntualiza las zonas que requieren reparo.

Sabonge conversó con este medio y enumeró una serie de proyectos en curso, otros licitados que esperan la orden de proceder, que mejorarán la red vial de todo el territorio.

Indicó que durante su gestión se han invertido “$1,160 millones en 26 proyectos a nivel nacional que abarcan 623 kilómetros. Algunos son de puentes de difícil acceso que no suman en la cantidad de kilómetros, pero sí conectividad a zonas de difícil acceso, como comarcas”, señaló.

Añadió que 267 kilómetros de caminos de producción ya están adjudicados en 7 provincias distintas por un valor de $42 millones y se efectuaron en siete licitaciones diferentes que pueden monitorearse en tiempo real en el portal contratistavisible.com que detalla cada proyecto.

Dijo que el próximo año se tiene programada la rehabilitación de calles en la ciudad por un monto de $80 millones “que vamos a publicar la licitación en diciembre y el acto público en febrero y arrancaría a mediados del próximo año”, explicó.

Sabonge reconoció que existen muchas necesidades y definitivamente “no las vamos a poder cubrir todas”. “La red vial tiene 20 mil kilómetros, gran parte necesita rehabilitación, aspiramos llevarla a 4 mil kilómetros. No tenemos recursos para habilitar todo”, zanjó.

En la nota, la Cámara Marítima reiteró su preocupación por la dilación en que se perciben las tareas de reparación y mantenimiento de carreteras, especialmente momentos en que el sector privado lucha incesantemente para impulsar la recuperación económica y las empresas de los sectores marítimo, logístico y portuario que representamos, realizan esfuerzos para trabajar ininterrumpidamente.