El presidente de la República, Laurentino Cortizo, destacó la importancia del establecimiento de una política agropecuaria a largo plazo, que siente las bases para el desarrollo del sector, de manera que no estén sujetos al vaivén político que se da con los cambios de gobierno.

“Tenemos que tener una política de Estado que vaya mucho más allá de este gobierno, y ese es un tema en el que estoy muy pendiente, porque también está en el Plan de Acción Uniendo Fuerzas dentro de las 125 acciones”, afirmó Cortizo durante una reunión este lunes, 6 de diciembre, con dirigentes del sector agropecuario panameño en el anfiteatro de la Presidencia.

Productores de Tierras Altas realizan sus faenas.. Archivo | La Estrella de Panamá

En el encuentro, el Ejecutivo escuchó las peticiones de los productores para, en conjunto, fortalecer las políticas agropecuarias que garanticen la seguridad alimentaria del país.

El alto costo de los insumos, el control de precios, mejores caminos de producción, el pago de incentivos, la disponibilidad de espacios para la venta de productos en Merca Panamá, el establecimiento de una política de Estado agropecuaria a largo plazo y el Programa Panamá Solidario fueron algunos de los temas abordados en el encuentro entre el presidente Cortizo Cohen y los productores.

En sus palabras, el mandatario reconoció a los productores su compromiso y dedicación para producir alimentos de calidad en momentos tan difíciles como el que se vive por la pandemia de la covid-19.

“Ustedes le han demostrado al país la importancia de un sector agropecuario trabajando en los peores momentos y que creció un 3%”, indicó el jefe del Ejecutivo asegurando que su equipo de trabajo “siempre estará a la orden en lo que podamos hacer juntos, que sea viable; porque estamos aquí para servir”.

"Pueden estar tranquilos, porque en mí tienen un aliado. En algunas áreas hay que hacer ajustes, pero este sector no tiene margen para que se queje de la administración de Nito Cortizo”, subrayó el gobernante panameño, afirmando que tanto los productores como él conocen el sector agropecuario.

“Yo no les puedo echar cuento a ustedes, ni ustedes me van a echar cuento a mí. Nosotros somos aliados, somos amigos y cuando yo salga de aquí sigo siendo productor, porque es lo que me encanta; para mí el agro es pasión”, enfatizó Cortizo.

Los productores elogiaron al presidente Cortizo Cohen por escucharlos, “algo que no sucedía en Gobiernos anteriores, en deterioro de la seguridad alimentaria del país, tan necesaria en tiempos de pandemia”.

Juan Guevara, pequeño productor de cerdo, Juan Guerva, por su lado, aplaudió a esta administración por adquirir producción local para los jamones navideños. “Usted le devolvió la esperanza a los pequeños productores del país para que sigamos produciendo”, dijo Guevara, quien aprovechó la oportunidad para solicitar que antes de que finalice el periodo presidencial se establezca que los jamones que se entreguen para Navidad sean de producción local.

Los directivos de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (Acpta), por su parte, le entregaron al presidente el Informe de la Evaluación de Desempeño del cumplimiento de los compromisos asumidos en el Primer Debate Presidencial del Sector Agropecuario. En 29 meses de gestión de la administración Cortizo, el avance de desempeño supera el 95%, destacaron los directivos de la Acpta.

En la reunión, el presidente de la República estuvo acompañado en la mesa principal por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama; el viceministro de esta institución, Carlo Rognoni; el ministro consejero para asuntos agropecuarios, Carlos Salcedo; y el director de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Jorge Quintero.

También participaron más de 35 dirigentes agropecuarios del país, entre ellos: Luis Carlos Castroverde, presidente de Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (Anavip); Carlos Pitty, de la Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá (Anapor); José Sánchez, de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan); Leonardo Martínez, presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (Acpta); Gabriel Araúz, presidente de la nueva Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí (Apach); y Omar Estrada, de la Gremial de Agro- Exportadores No Tradicionales de Panamá (Gantrap), entre otros.