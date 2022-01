El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (Cciap) de Panamá, José Ramón Icaza, avaló el Decreto Ejecutivo N° 5 del 24 de enero de 2022, que reduce los días de cuarentena y aislamiento para los positivos de covid-19 y de contacto estrecho, ajustándose a los protocolos internacionales, en medio de la avalancha contagios por las variante ómicron

"El decreto Ejecutivo del día de ayer es positivo dado que se hace una nueva revisión a lo que son los tiempos tanto de aislamiento como de cuarentena, buscando acercarse a lo que es ya un estándar de varios países como Estados Unidos y Reino Unido, por mencionar algunos", señaló de Icaza en declaraciones a medios locales

Icaza enfatizó en que ven el Decreto Ejecutivo como "un paso en la dirección correcta", no obstante, todavía hay algunos asuntos que aclarar y adoptar otras medidas de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) como la de reducir la cuarentena a cinco días para los positivos.

El empresario se refirió al respecto, luego de que el Ministerio de Salud, mediante el Decreto Ejecutivo No.5 del 24 de enero de 2022, en su artículo 4 estableció "un aislamiento por siete días", de acuerdo a su condición clínica, para los pacientes cuya prueba de covid-19 resulte positiva.

Dicho decreto también establece "cinco días" de cuarentena para quienes hayan tenido contacto estrecho con un paciente positivo y desarrollado síntomas, tengan o no un esquema completo de vacunación; y cinco días también para las personas que hayan tenido contacto estrecho con un paciente positivo y no hayan desarrollado síntomas, pero no tengan el esquema completo de vacunación. Ambos deben hacerse prueba de antígeno al quinto día.

En sus declaraciones, Icaza destacó que de los casi 80 mil casos activos que se reportaron ayer (24 de enero), y que están en aislamiento, muchos de ellos forman parte de la fuerza laboral económicamente activa y a eso hay que sumarle sus contactos directos que en estos momentos están en cuarentena.

Proyecto de ley obligará a prestadores de servicios públicos instalar 'call center' en el país Lee más

Al mismo tiempo, el empresario dijo que los más afectados son las micro, pequeñas y medianas empresas, que cuando tienen una fuerza laboral en aislamiento o en cuarentena se ven obligados a cerrar su empresa de manera temporal o cerrar sucursales, porque se han quedado sin personal.

"Estamos hablando de cifras importantes que representan un porcentaje que afectan obviamente la capacidad productiva del sector empresarial, pero también la capacidad del sector público de poder brindar esos servicios básicos que se requieren y que son críticos para la operación de la sociedad panameña", expresó Icaza.