Industriales de Panamá proyectan un crecimiento económico de 7% este 2022

Para este año 2022, el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) proyecta que la economía panameña crecerá un 7%, lo que permitirá la generación de 10 mil nuevas plazas de empleo en el sector.

"En 2022 esperamos que haya una recuperación suficiente y con las cifras que estamos estimando, ese (los 10 mil nuevos empleos) sería un estimado que tenemos para la recuperación del empleo en la industria manufactura", afirmó el asesor económico del Sindicato de Industriales de Panamá, Oliver Serrano.

"La economía del país está en proceso de recuperación", afirmó el presidente del SIP, Luis Frauca, quien estimó que no será hasta el año 2023 cuando se regresará a las cifras que se tenían antes de la pandemia (2019).

Dentro de las actividades del sector industrial que han tenido un buen desempeño económico y que se proyecta continuarán aportando al país están: minas y canteras, producción de cemento, sacrificio de ganado vacuno y porcino, la producción de lácteos.

"Sabemos que todas las actividades están teniendo un repunte y las que todavía no se han estabilizado, lo van a estar haciendo en los próximos trimestres", expresó Serrano, respecto al comportamiento de las actividades del sector industrial, como punta de lanza en este crecimiento que está teniendo el sector industrial.

No obstante, Serrano mencionó que durante los primeros meses del año se han intensificado los casos positivo de covid-19, pero pese a ello esperan que no sea duradero, y que a partir del segundo trimestre, la economía tenga un desempeño más normal, rápido y duradero.

Destacó que además de la pandemia, que lleva ya casi dos años, hay otros factores que se han mantenido y que podrían incidir en las perspectivas de crecimiento del país, como lo son: la inflación y el menor espacio fiscal que va a tener el Estado para poder desarrollar sus planes.

"No hemos revisado las cifras, pero esperemos que esto (situación de la pandemia de la covid-19) sea corto y que las mantengamos (las cifras) al igual que lo están haciendo los organismos internacionales", dijo Serrano, quien espera que la ola de ómicron que azota al país no cause cierres y restricciones adicionales y en los próximos meses se pueda controlar.

"Debemos como país ser firmes en protegernos, en lograr mantener las medidas de bioseguridad pero sin cerrar nuevamente la economía", puntualizó Serrano.

Efecto inflacionario por el alza del petróleo

Serrano dijo que el aumento del precio de las materias primas (entre las que se incluye el petróleo) ha sido constante en los últimos meses; y adicional a los últimos incrementos del petróleo, éste se va a mantener quizás hasta mediados del año 2022.

Señaló que la tendencia al alza en los precios y la inflación a nivel internacional tiene un impacto importante también en el país. Añadió que se trata de una situación "difícil", que en el caso del petróleo, por problemas en otros países, incluso hasta bélicos, empujan a una alza en el precio.