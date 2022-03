Presidente de Capac: 'Queremos evitar la huelga, pero no podemos poner en riesgo la industria'

El presidente de la junta directiva de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Carlos Allen, advirtió que una huelga en el sector de la construcción sería "nefasta" para los trabajadores, para las empresas y para la economía del país.

Con la huelga "ellos no perciben salarios. No tienen que laborar tampoco. Esto va a afectar a las empresas, va afectar al país. Creo que tenemos que pensar más en el país, con intereses propios", declaró Allen a La Estrella de Panamá.

El directivo del gremio de la construcción se refirió al respecto, luego de que el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) convocara a sus agremiados a una huelga indefinida para el 4 de abril en demanda de un aumento salarial de 0.70 centavos la hora, tras no lograr un acuerdo en este punto con la Capac en la negociación de la convención colectiva para el periodo 2022-2025.

El presidente de la Capac, Carlos Allen. Archivo / La Estrella de Panamá

Más temprano, en un comunicado, la Capac exhortó a los trabajadores de las empresas miembros a que "no" apoyen la declaración de huelga anunciada por los dirigentes de los sindicatos, por los graves perjuicios en las actuales circunstancias de la industria y sobre todo porque durante la paralización los trabajadores no percibirán los salarios.

Insistió en que "no" sirve de nada subir los salarios si al final, según este, "no se pueden pagar" estos aumentos y "crear nuevas" plazas de empleo.

"Capac apuesta precisamente a esto a mantener los puestos vigentes y a crear nuevos puestos de trabajo. Si nosotros hacemos un aumento desproporcionado que la industria ni las empresas lo soporte, no se va a poder generar las condiciones necesarias para que salgamos de esto. Ese es nuestro principal objetivo", recalcó Allen.

Sustentación de la Capac

El presidente del gremio de la construcción sostuvo que el ajuste de salario propuestos por el Suntracs "está por encima de las posibilidades reales de la industria y de las empresas constructoras" en estos momentos. La Capac propone un aumento salarial de 0.10 centavos y el Suntracs, 0.70 centavos.

Para ponerlo en contexto, en estos momentos el PIB (Producto Interno Bruto) de la industria está en $700 millones al año y, según información del mismo Suntracs, a 20 mil trabajadores afiliados.

Mientras que en 2018 la actividad económica del sector andaba por $1,200 millones, casi el 100% más de la actividad que hay en este momento, empleando a más o menos 80 mil trabajadores afiliados al Suntracs, sostuvo Allen.

"¿Cómo te puedes explicar tú que teniendo la mitad de la actividad económica, teniendo mucho menos del 50% de los trabajadores activos, se pueda justificar un aumento de salario tan desproporcionado?", cuestionó el presidente del gremio de la construcción.

Las cláusulas pendientes de la negociación

Allen explicó que desde el mes de septiembre de 2021, una comisión de la Capac se mantiene en la mesa negociando con el Suntracs 152 cláusulas de la Convención Colectiva, de las cuales en diciembre de ese año se terminó de negociar 149, quedando pendiente solo tres.

Dentro de las cláusas de las negociaciones que todavía no se ha podido lograr acuerdo están: dos salariales y una de nombramiento por lista. "Esas tres cláusulas han sido las más difíciles y complicadas... Hasta hoy lamento decir que no hemos podido llegar a un acuerdo y estamos en una distancia muy grande de poder hacerlo", afirmó Allen.

En ese sentido, destacó que "el pasado 22 de febrero de 2022 la Capac hizo un movimiento en la mesa de aumentar su propuesta (...) esperando que el sindicato bajara sus pretensiones para ver si llegaba a un punto de acuerdo, pero no fue acogido de la manera en que esperamos para poder negociar".

Explicó que antes del 17 de marzo la Capac se mantenía en la mesa con una propuesta de aumento de 0.07 centavos la hora, pero lo mejoraron a 0.10 centavos (es decir 0.03 centavos más de su propuesta inicial). Desde el inicio, el sindicato mantiene en 0.70 su propuesta de incremento salarial.

"Lo que nosotros mejoramos para arriba ellos lo bajaron de sus pretensiones, los mismos 0.03 centavos. Hoy nos mantenemos (Capac) con 0.10 centavos en la mesa y Suntracs se mantiene en 0.67 para ayudante general", explicó Allen, quien lamentó esta situación.

Allen aseguró que en estos momentos los trabajadores ya tienen un aumento de salario en la mesa. "Como quiera ya se les reconoció ese aumento, pero nosotros de ninguna manera vamos a debilitar a las empresas y a afectar la industria", insistió.

Otro elemento que puso en la mesa, es que en la última convención colectiva vigente (2018-2021), los obligaba a aumentar en los años 2020 y 2021, y se hizo efectivo, pese a que la industria estuvo paralizada debido a la crisis generada por la pandemia de la covid-19.

"Nos encontramos a una distancia abismal en este momento, en donde quedan 15 días de negociación", expresó Allen, quien pese a la declaratoria de huelga se mantiene "optimista" en lograr una salida para que no llegar a la paralización de labores en el sector.

"Queremos evitar la huelga pero no podemos poner en riesgo la industria y debilitar a las empresas. De nada sirve aumentar a niveles en donde no se puedan pagar los salarios y no se emplea al personal que está en ese momento en sus casas", sentenció Allen.

El presidente de la directiva de la Capac destacó que hasta la fecha el gremio lleva 48 años negociando convenciones colectivas; y ha negociado once con el sindicato, pero esta en particular se da en un momento "muy complicado para el país".

Subrayó que se está pasando por la peor crisis económica y sanitaria que ha vivido no solo Panamá sino el mundo y es "en estos momentos en que hay que cerrar filas en la que cada parte tiene que poner su grano de arena en una reactivación real, en una reactivación concreta de la economía".

Igualmente, aseguró que la Capac ha hecho esfuerzos a nivel de todas las empresas agremiadas, manteniendo comunicación con el gobierno sobre los proyectos para generar esta reactivación y propiciando que empresas privadas, nacionales y extranjeras inviertan en nuevos proyecto, que esto es el principal motor para que esta economía camine.