Alcaldía de Panamá licita el nuevo Mercado de Marisco por $43 millones

La Alcaldía mencionó que la situación actual de las instalaciones hace que no se pueda brindar un mejor servicio a la población

La Alcaldía de Panamá publicó en el portal de Panamá Compra la licitación de construcción del nuevo Mercado de Marisco del corregimiento de Calidonia, por un valor de $43 millones.

La homologación del proyecto fue fechada para el 4 de mayo de 2022, a las 9 de la mañana de manera virtual.

Mientras que la presentación y apertura de las propuestas será el 21 de junio de 2022, a las 10 de la mañana.

El tiempo de entrega de la obra deberá darse en 730 días calendarios, a partir de la fecha indicada en la orden de proceder.

El 11 de noviembre de 2020, la Alcaldía de Panamá realizó la fase de consulta pública para el nuevo Mercado de Marisco, pero no fue hasta el 15 de febrero de 2022, que fue aprobado en el Consejo Municipal con 24 votos a favor y dos en contra.

El nuevo Mercado de Marisco se ha vuelto la obra más ambiciosa del alcalde, José Luis Fábrega. Varios grupo de la sociedad civil rechazan la iniciativa.

La Alcaldía mencionó, en el pliego de cargo, que la situación actual del mercado de Marisco de la Ciudad de Panamá y sus deficientes condiciones higiénico-sanitarias, así como de estructura y equipamientos, hacen que no pueda brindar un mejor servicio, y no tenga la capacidad para la alta demanda, lo cual provoca el mal funcionamiento en todos los sistemas, que en una remodelación no abarca un desarrollo más integral y de futura expansión.

Ponderó que el nuevo mercado de marisco requiere soluciones integrales y de sostenibilidad ambiental, energética y operativa.

Explicó que dentro de la zona del mercado no existe domiciliaria, por tales motivos se requiere ampliar y expandir una planta de tratamiento que satisfagan la demanda del actual y futuro mercado. Puesto que la que existe hoy no cumple con la demanda diaria y se ha quedado corto, y dentro del terreno se tiene una limitante de espacio para construir uno nuevo. No obstante, de darse una nueva planta de tratamiento se podrá interconectar con el sistema de bombeo de saneamiento de la bahía.

Otro factor que planteó la Alcaldía es que el mercado está en un punto intermedio de la Cinta Costera, y al ser una zona industrial pone en riesgo a los peatones, ciclistas y ciudadanos al pasar. Por tales razones ven necesario rediseñar los nuevos senderos peatonales más amplios y seguros.

En el manejo de los desechos orgánicos y sólidos, así como los olores producidos de los productos del mar, constató que se requiere gestionar y controlar de una manera más eficiente, ya que representa una contaminación dentro de la periferia.

El Municipio manifestó que el mercado no es seguro por la cantidad de humedad en el piso que en reiteradas remodelaciones no se ha podido controlar, por la estructura existente. Es por ello que avalan una nueva edificación que pueda gestionar mejor el sistema de drenaje moderno.

También señaló que el área de carga y descarga no funciona lo cual requiere una transformación integral y funcional porque en al actualidad esta perjudicando el libre tránsito por la vía principal.

Para la Alcaldía, la situación actual del Mercado de Marisco ofrece a los comerciantes espacios limitados para el desarrollo y/o evolución de servicios empresariales, ya sea por el reducido espacio que se ha asignado para las actividades, así como por el alto grado de deterioro de las instalaciones, lo que culmina por generar riesgos de salud pública, a tratarse de gestión y manipulación de productos alimentarios.

“En la actualidad el Mercado de Mariscos, es único en su contexto por lo que es considerado como la mayor fuente de aprovisionamiento de productos frescos del mar, por lo que una mejora en sus instalaciones repercute de manera directa en el beneficio de la gran población concentrada en distrito de Panamá, que demanda este tipo de productos alimentarios”, justificó la Alcaldía.

“La propuesta del nuevo Mercado de Mariscos, debe identificar la existencia de un sentido de integridad de potencializar enfoques de desarrollo económico, menores riesgos para la salud de la población por enfermedades transmitidas por alimentos, desarrollo de espacios urbanos, mayores eficiencias ambientales, energéticas y operativas, promoción de espacios para actividades sociales, recreativas y turísticas, y finalmente facilidades para crear soluciones viales en torno al Mercado de Mariscos”, añadió.