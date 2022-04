Panamá, lista para evaluación de la UE sobre lucha contra la pesca ilegal

Luego de tres años de recibir la tarjeta amarilla como advertencia de nación no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), Panamá está preparada para atender otra auditoría de la Unión Europea (UE), con la que aspira la tarjeta verde, dieron a conocer este viernes en una reunión de alta jerarquía.

Aunque se desconoce la fecha de la visita —la que podría ser sorpresa—, el Gobierno Nacional, estableció una comisión interinstitucional que mediante una plataforma digital comparte el monitoreo y la vigilancia de las embarcaciones pesqueras, así como la implementación de procesos y protocolos de la pesca INDNR y el cumplimiento de las mejores prácticas, tecnología actualizada y el recurso humano especializado.

En 2019, la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (MARE) de la UE, impuso al país una tarjeta amarilla por no contar con los controles adecuados y que de continuar con la práctica —como un semáforo—, el país sería sancionado con una tarjeta roja, imposibilitándole la exportación del recurso marino al mercadeo europeo. La UE es el principal mercado de los recursos pesqueros panameños, solo superado por el banano.

La comisión interinstitucional la conforman las autoridades de los Recursos Acuáticos de Panamá, Marítima de Panamá y Aduanas; los ministerios de Relaciones Exteriores, Salud, Desarrollo Agropecuario, Ambiente y Seguridad Pública y los servicios de Migración y Aeronaval.

Este viernes, la comisión liderada por el Dr. Benjamín Colamarco, de la Secretaría de Seguimiento a la Ejecución y Cumplimiento de la Presidencia de la República, con la participación de Mario Domínguez, dieron seguimiento a la coordinación de los compromisos adquiridos por el Estado y confirmaron la contratación del recurso humano de las diversas entidades dedicadas al combate de la pesca INDNR.

“El equipo interinstitucional está alineado, se está trabajando con el fin de dejar sentadas las bases para el manejo de procedimientos que perduren en el tiempo a través de plataformas, y asegurando la debida homologación de toda la información que se vaya proporcionando sobre actividades pesqueras en el país”, indicó la administradora general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, Flor Torrijos, mediante una nota de prensa.