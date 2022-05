Rusia dice que es suministrador fiable tras interrumpir Ucrania el paso de gas

Recalcó que Ucrania, país de tránsito del gas ruso hacia Europa, no ha proporcionado ninguna explicación de la "fuerza mayor" que impide el paso

El Kremlin recalcó hoy que Rusia es un suministrador fiable que cumple sus obligaciones contractuales, después de que Ucrania interrumpiera de forma temporal el tránsito de un tercio del gas ruso que transporta a Europa por estar uno de los puntos de conexión en territorio ocupado por la ofensiva militar en el este del país.

"Rusia siempre ha cumplido de manera confiable y tiene la intención de cumplir con las obligaciones contractuales", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Recalcó que Ucrania, país de tránsito del gas ruso hacia Europa, no ha proporcionado ninguna explicación de la "fuerza mayor" que ha alegado para interrumpir la conexión de Sojranvika.

Gazprom dijo hoy que no aceptaba cambiar la ruta porque "no ha recibido confirmaciones de causa de fuerza mayor, y que, por tanto, no ve impedimentos para la continuidad del trabajo", dijo el portavoz de la empresa rusa, Serguéi Kupriánov, en Telegram.

El consorcio confirmó poco después que el tránsito del combustible a Europa a través de territorio ucraniano se reducirá a 72 millones de metros cúbicos, frente a los 95,8 millones suministrados la víspera.

Varias instalaciones de la operadora se encuentran como resultado de la guerra en territorios ocupados por Rusia y no disponen de control operativo o tecnológico sobre ellas, según la operadora de los sistemas de gas de Ucrania, GTSOU.

Una "causa de fuerza mayor" hace que sea imposible seguir transportando gas a través de ese punto de medición, en la frontera con Rusia, y de la estación de compresión de Novopskov, ambos situados en la provincia oriental de Lugansk y en territorio ocupado por las fuerzas de Moscú, dijo.

No obstante, la GTSOU señaló que de forma temporal y para seguir suministrando gas a Europa en el volumen previsto, "existe la posibilidad" de transferir el volumen de gas en cuestión del punto de interconexión de Sojranivka al de Sudzha, más al norte.

Ésta estación de medición, por la que pasan a diario 77 millones de metros cúbicos de gas, se encuentra en territorio controlado por Ucrania.