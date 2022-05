Paro en Colón entra en su 18 día, a pesar de propuestas del gobierno

El movimiento Cuco exige puestos de trabajo y mejora en las condiciones de vida. Archivo | La Estrella de Panamá

Entrado el décimo octavo día de paro en Colón protagonizado por la Coalición por la Unidad de Colón (Cuco), aún no hay humo blanco ni fecha para suspender la paralización de labores que ha afectado a la provincia, no solo en cuanto a pérdidas económicas, sino a la imagen de la provincia como un sitio para hacer negocios.

El ministro encargado de Trabajo y Desarrollo Laboral, Roger Tejada, se reunió con los representantes del movimiento el pasado martes y puso sobre la mesa once propuestas que buscaban resolver las exigencias del Cuco, centradas en temas de desempleo y mejora en las condiciones de vida. No obstante, el movimiento decidió mantener el paro luego de conversar con transportistas y profesores, pero están dispuestos a reunirse por una segunda vez con el mandatario Laurentino Cortizo.

En la reunión hubo gritos, exigencias y reclamos con voz alta por parte de la sociedad civil, mientras que el gobierno intentaba explicar algunas soluciones.

La Estrella de Panamá conversó con una fuente que participó de la reunión y explicó lo ocurrido.

Entre las primeras pautas mencionadas por el gobierno se estableció congelar el precio de combustible a nivel nacional en $3.95, y asignar una partida de $100 millones para contrarrestar el efecto de la falta de ingreso.

Otra sugerencia planteada por Tejada fue mantener el beneficio de vale digital para 45 mil colonenses. También se comprometió a entregar la orden de proceder para la construcción del hospital Manuel Amador Guerrero, obra que generará puestos de trabajo para los colonenses, aunque no se ha especificado cuántos.

El cuarto punto se refiere a la terminal de buses de Colón. En este aspecto hay desacuerdo entre lo que buscan los transportistas y lo efectuado. Los primeros piden que no haya exclusividad, pero actualmente existe un grupo de inversionistas que pretende construir una terminal en plaza Milenium y cuenta con financiamiento. No obstante, los transportistas no quieren exclusividad en la concesión o una sola terminal, sino libre oferta y demanda.

Un punto más al que se comprometió el gobierno fue crear el programa denominado “Capacítate para el trabajo, Colón”, mediante el cual se entregaría un estipendio de $150 mensuales a cada participante y en paralelo crear una plataforma para acceder a plazas de trabajo, tanto en obras de infraestructura como en la empresa privada.

Aunado a esto, el ministro encargado se comprometió a no tomar acciones en contra de los educadores que participaron en las protestas.

Con respecto a los servicios o reclamos por el funcionamiento del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacional (Idaan), Tejada señaló que se dieron instrucciones para fortalecer la oficina regional de Colón con insumos y repuestos para responder a las necesidades.

En cuanto a la titulación de tierras, indicó que se trabaja en la Autoridad Nacional de Tierras para los distritos de Donoso y Omar Torrijos.

Tejada habló de una asignación de $620 mil al Instituto Nacional para la Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano(Inadeh) de Colón, donde se van a ofrecer los cursos de capacitación.

El décimo punto tiene relación con la construcción de la nueva cárcel de Colón por un valor de referencia de $86 millones, en el mismo sitio donde se encuentra ahora. Una obra que ocupará mano de obra colonense.

Con respecto al aeropuerto Enrique A. Jiménez, que no recibe vuelos internacionales, se explicó que el 16 de junio Aeronáutica Civil hará la publicación correspondiente. No obstante, la activación de estos vuelos no será de forma inmediata debido a las adecuaciones necesarias que hay que hacer. En un principio se anunció que el 28 de febrero arribarían vuelos internacionales, pero se aplazó para el 28 de marzo debido a que las luces no funcionaban; habían desaparecido los cables.

En cuanto al inicio de los trabajos de remodelación y movimiento de tierra en el antiguo colegio Abel Bravo, a transformarse en un centro de arte y cultura, ha sido imposible avanzar porque un grupo de personas que durante la pandemia se encargó de la limpieza de la infraestructura, espera el pago por sus horas de trabajo. Extraoficialmente se conoció que son de 25 a 30 mujeres que exigen $50 mil por sus labores, aunque se desconoce si medió algún contrato con el gobierno al respecto.

Luego que terminó de hablar el ministro encargado, los ánimos se caldearon. El movimiento Cuco dijo que el gobierno no tomó en cuenta los planes de generación de empleo planteados en la mesa tripartita de la que también forman parte la Universidad Nacional, el gobierno y la empresa privada.

Cuco interpretó la propuesta como una intención de distraer los objetivos del movimiento, que decidió continuar el paro.

El presidente de la Cámara de Comercio de Colón, Michael Chen, dijo a 'La Decana' que “lo más preocupante es la cantidad de estudiantes que no pueden llegar a sus clases, las citas médicas que se pierden y los colaboradores que no pueden acudir a sus puestos de trabajo”.

En términos económicos, si se mide el movimiento comercial de la Zona Libre de Colón durante 2021, que fue de $18 mil millones, al dividir esta cifra en la cantidad de días hábiles se puede inferir una afectación del movimiento comercial de la Zona Libre entre $5 millones a $10 millones al día. A lo que se suman los impactos en los puertos, el ferrocarril, agentes de carga, transportistas, y el efecto indirecto que esto ejerce sobre el Canal. Al sumar lo anterior, Chen calcula que “las afectaciones debido al paro son millonarias y el peor impacto es la pérdida de confianza y credibilidad en la provincia y Panamá como hub logístico y lugar para hacer negocios”.