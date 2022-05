La versión de la AMP sobre la contratación del servicio de lancha para inspeccionar buques

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) aseguró que contrató a la empresa que ofertó el precio más bajo. Aseguró que realizó tres cotizaciones antes de escoger a Stward Agency Inc

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) envió a La Estrella de Panamá una versión sobre las contrataciones que realizó a una sola empresa para ofrecer el servicio de lancha para la inspección de buques.

Dichos contratos han generado cuestionamientos al no establecer el proceso de selección del contratista. Tampoco justifican la necesidad pública de la contrato directa ni el procedimiento de seguimiento a la ejecución del mismo.

Aquí reproducimos textualmente la respuesta de la autoridad. “En atención a su consulta con relación al servicio de lanchas contratado por la AMP, a fin de atender las inspecciones de buque, tenemos a bien emitir las siguientes consideraciones:

La República de Panamá, a través de la AMP, la función de realizar inspecciones anuales de seguridad a los barcos registrados bajo nuestra bandera que se encuentre en nuestras aguas jurisdiccionales, dichas inspecciones son realizadas, por el Departamento de Navegación de la Dirección General de Marina Mercante, normalmente cuando las naves se encuentran fondeadas, por lo que se requiere la utilización de lanchas de abordaje para la ejecución de esta actividad; la gran mayoría de estas inspecciones se realizan con las naves fondeadas, por lo que para llevarlas a cabo, se requiere el uso de lanchas de abordaje cuyo servicio conlleva un costo.

En virtud de lo anterior la Inspección Anual de Seguridad (ASI) es mayor, cuando la misma se realiza en el fondeadero y por coordinación, el inspector no puede abordar con la agencia, se requiere el uso de dos lanchas, una para subir al inspector y otra para bajarlo y el costo de estas lanchas es cargado a la nave, toda vez que la entidad no cuenta con el equipo necesario, y le estaba generando un costo a las naves provocando que los armadores presentarán quejas indicando que ellos pagan una tasa anual de inspección y que por ende la ASI no debería generales costos adicionales.

La situación antes expresada no sólo se da para la actividad de inspecciones ASI, también ocurre cuando se requiere abordar naves para realizar investigaciones de accidentes, por quejas laborales, cuando se requiere realizar inspección de Estado Rector del Puerto o atención de cualquier tipo de denuncia.

Para realizar las labores antes mencionadas, el funcionario tiene que gestionar asistencias por parte de las Agencias Navieras y en algunos casos del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), lo que en algunas ocasiones la asistencia es demorada y en otras resulta infructuosa.

Por los hechos antes expuestos la AMP elaboró los términos de referencia para la adquisición del “Servicio de lancha por hora para transporte de personal para atender inspecciones a buques”, solicitando así cotización con tres empresas distintas, siendo Stward Agency Inc., la empresa que presentó el precio más bajo para el total del servicio.

Por este motivo la AMP adquirió el servicio de lancha por hora con la empresa antes mencionado, es necesario destacar que para el pago de este servicio únicamente son pagadas las horas efectivas y debidamente sustentadas (horas de transporte y espera), que se consuman en las inspecciones realizadas en el mes correspondiente. De ninguna manera se pagaran horas que no hayan sido utilizadas por la autoridad.

Dicho esto el procedimiento para la utilización del servicio contratado es el siguiente: fue creado un documento denominado formato de autorización de lancha, el cual lleva un número de control , fecha, nombre de la persona que utilizará la lancha, el nombre de la nave que se va a atender y la firma de la persona autorizada que normalmente es el jefe o el sub jefe del Departamento de Navegación y Seguridad Marítima de la Dirección General de Marina Mercante.

Este formulario a su vez incluye el nombre de la lancha usada, y la hora de salida y de llegada, firma del lanchero y de la persona que hizo uso de la lancha. Luego del uso de la lancha, la persona que la utilizó debe entregar a la asistente del fepartamento el formato de autorización de lancha, debidamente llenado y firmado.

Al final de mes, la empresa presenta su facturación junto a sus órdenes de servicio, documentación que es comparada con nuestros formatos de autorización de lancha, una vez verificada la información y asegurada la entidad que la misma coincida con los formularios antes descritos se procede a otorgar visto bueno de la facturación para la gestión del pago de la factura presentada.

Para los efectos informativos debemos mencionar que a la fecha la AMP, mantiene contratada con la empresa que ofertó el precio más bajo, la disponibilidad del servicio de lancha por cuatro mil ochocientos (4,800) horas hasta un valor máximo de $1,176,000.00, los cuales son pagados contra el reporte de servicio mensual, según el procedimiento descrito anteriormente, destacando que desde el 2020 a la fecha, únicamente han sido pagado a la empresa la suma de $224,849.10, en virtud de las horas de servicio de lancha efectivamente utilizadas.