Los líderes apuestan por la economía azul, el "mayor mercado" del mundo

La oportunidad que representa la economía azul, que será el "mayor mercado" del mundo, fue uno de los temas centrales de la segunda jornada de la Conferencia de los Océanos de la ONU de Lisboa, donde se apeló a mecanismos de financiación mixtos para atraer la inversión del sector privado.

Es el mensaje que dejó uno de los principales oradores de este martes, el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, que fue tajante: "Hay una gran economía esperándonos", dijo durante uno de los eventos paralelos de la cita de Lisboa.

Gigantes del mundo empresarial como Google, Volvo o Marsk ya están apostando por ella, pero es necesario establecer mecanismos de financiación mixta para atraer al completo al sector privado, defendió Kerry.

Gobiernos, aseguradoras, bancos y la sociedad civil juegan un papel en este proceso. El estadounidense se dirigió directamente a los inversores presentes en la sala: "No estás solo, tendrás un apoyo sin precedentes".

INVERSIONES "AZULES"

Durante la segunda jornada de la Conferencia, algunos países anunciaron inversiones "azules". Es el caso de Australia, que dedicará unos 1.100 millones de euros en los próximos diez años a preservar la Gran Barrera de Coral.

Rusia también "ha desarrollado nuevos mecanismos para asegurar la financiación de la economía azul", aseguró su enviado especial, Ruslan Edelgeriyev, consejero del Kremlin, que defendió que los proyectos del clima pueden atraer recursos privados "adicionales".

Edelgeriyev protagonizó una intervención sin incidentes, horas después de que Kerry llamase al fin de la invasión rusa de Ucrania.

Otros anuncios llegaron de parte de la propia ONU: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzará "Ocean Promise", para impulsar líneas de acción que compensen las pérdidas causadas por la incorrecta gestión de los océanos, que equiparan a 1 billón de dólares anuales.

La economía azul es también una oportunidad clave para los países en vías de desarrollo. Así lo aseguró el ministro marroquí de Agricultura, Pesca Marítima, Desarrollo Rural, Aguas y Bosques, Mohammed Sadiki, en nombre del grupo de Estados africanos de la ONU.

"Un marco de desarrollo azul podría dar un trabajo decente a los jóvenes, permitiéndoles aumentar sus ingresos y ahondar en su potencial económico", dijo durante el pleno, donde aseguró que "África está resuelta a aprovechar el gran potencial de su área marítima".

PESCA ILEGAL

Otro de los ejes de este martes fue la pesca ilegal, de actualidad después del acuerdo alcanzado este mes en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para prohibir los subsidios a este tipo de prácticas, tras dos décadas de negociaciones.

"Es un enorme paso al frente en la protección de los océanos", dijo la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, en Lisboa, donde apeló a los países a formalizar su adhesión al acuerdo.

Mucho más duro fue el enviado especial estadounidense, que dedicó gran parte de su intervención en el pleno de la Conferencia a criticar la pesca ilegal.

"Estamos permitiendo a buques que sigan esta política de pesca ilegal, no declarada y no regulada con el visto bueno de sus gobiernos", alertó, e insistió en que por ese camino no se alcanzará el Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre los océanos.

Sin mencionar directamente a ningún Estado, incluido China -líder mundial en pesca ilegal-, el estadounidense señaló que "un solo país tiene miles de buques que pescan ilegalmente" y pidió "transparencia" para comprender la "plena complejidad" de este problema.

CHINA Y TAIWÁN

Justo después de Kerry tomó la palabra el enviado especial del Gobierno chino Zhanhai Zhang, que no hizo ninguna mención a la pesca ilegal, pero aprovechó su intervención para reiterar que "solo hay una China en el mundo y Taiwán es parte integral" del territorio.

Y señaló a países que hacen "ojos ciegos" a ese "principio". "La autoridad de Taiwán está haciendo juego político subyugando a su personal a otros países para colarse en esta conferencia", acusó.

El lunes, cuando arrancó la Conferencia, el ministro de Exteriores de Tuvalu, Simon Kofe, renunció a la cita en protesta por el "bloqueo" de China a tres taiwaneses que formaban parte de la delegación del país oceánico, según la emisora Radio Nueva Zelanda.

La II Conferencia de los Océanos de la ONU reúne a una veintena de jefes de Estado y de Gobierno y más de un centenar de ministros hasta el próximo día 1.

Por: Paula Fernández