Empresarios advierten que controlar el precio de los productos traería efectos adversos al país

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rubén Castillo, informó en conferencia de prensa que se mantienen en sesión permanente para analizar los acuerdos que se están firmando en la mesa única de diálogo que se lleva a cabo en Penonomé.

El gremio de sector privado se pronunció al respecto luego de que el Gobierno Nacional oficializara los acuerdos consensuados en la mesa única de diálogo, y en la que no participa el Conep.

En ese sentido, Castillo advirtió que en esa mesa se están aprobando medidas como el control de precios que podrían traer efectos adversos en la actividad económica del país y al sector productivo; y que si tienen oportunidad de interponer demandas procederán con las mismas.

"Creemos que no se pueden establecer medidas que vayan a arruinar al sector productivo. En el tema agropecuario hay que resaltar algo: durante la pandemia, ese sector contra viento y marea le puso la comida a la población en la mes, entonces, es justo que que se le escuche y esa va a ser nuestra labor como cúpula del sector empresarial", sostuvo Castillo.

En Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) mantiene sesiones permanentes para analizar los acuerdos logrados en la mesa única de diálogo. Mirta Rodríguez P. / La Estrella de Panamá

Insistió en que desde el Conep no solo atacarán los acuerdos sino que en una gran alianza harán las evaluaciones, aportarán medidas y al final buscarán las fórmulas que se requieren para sacar conclusiones lógicas y razonables sobre la base de la libre competencia, de la producción.

"Somos el canal de comunicación en la medida en que nosotros establezcamos conclusiones, porque queremos aportar a la solución de los problemas. Estamos en sesión permanente en Conep, los hechos son dinámicos y mantenemos al final la posición firme del sector productivo", sostuvo Castillo.

Con respecto a la llamada fase 2 de la mesa única de diálogo, Castillo subrayó: "hemos dicho que es un espejismo, una cosa que no tiene sustancia. No se sabe cuándo va a ser, no sebe cuál es la metodología y no se sabe cuál es el contenido".

El Conep también cuestionó que el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, tampoco a dicho cuándo ocurrirá la fase 2 del diálogo, ni que metodología se utilizará. “Es la hoja de parra de un proceso inaceptable, toda vez que se han tomado decisiones que influyen en sectores que están ausentes”, dijo el Conep en una nota de prensa difundido este viernes.

Según los empresarios, monseñor Ulloa dijo que “el sector productivo no sería excluido del diálogo, ya que se integraría al mismo en la fase 2”. Pero, Castillo dijo que "el Conep no puede estar de acuerdo con mecanismos de diálogo que crean un precedente equivocado de decir se toman medidas".

Apuntó que "en este caso con el sector productivo sin siquiera tomarlo en cuenta; y a partir de conceptos erróneos, de un diálogo donde la voz la tienen sectores que al final no han generado nunca empleos, no han establecido ningún sistema que pueda denominarse racional sino que tienen unas agendas que al aplicarse evidentemente no llevaría al fracaso".

El pasado 11 de julio, el Conep hizo un llamado a "promover de manera inmediata un gran diálogo nacional"; y en una nota enviada al arzobispo de Panamá, reiteró su posición entorno a la necesidad de participación del sector empresarial y empleador en la mesa única de diálogo.

En cumplimiento con los acuerdos consensuados en la mesa única del diálogo, el Gobierno Nacional publicó en Gaceta Oficial, el Decreto Ejecutivo N.° 16 de 26 de julio de 2022 “por el cual se decreta el margen bruto máximo de comercialización para algunos productos importados tales como alimentos, artículos de aseo personal y de limpieza, en función de la eliminación de los aranceles de importación de dichos productos, y se adoptan otras disposiciones”; el Decreto Ejecutivo N.° 17 de 26 de julio de 2022 “que crea el programa denominado Productos Panamá para el alivio del costo de la canasta básica” y el Decreto de Gabinete N.° 18 De 25 de julio de 2022 “que modifica el Arancel Nacional de Importación”.