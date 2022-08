Reclaman a la AMP acciones para evitar perder liderazgo en abanderamiento de naves

Un buque con bandera panameña transita por las aguas territoriales. Cedida

Luego de que hace unos días el director de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá, Rafael Cigarruista, admitió ante miembros de la Cámara Marítima que el país está en riesgo de perder su liderazgo en el registro de buques, y de que su subalterno, el subdirector Demóstenes Sánchez, lo acusara de no haber presentado un plan para evitarlo, han surgido diversas reacciones y reclamaciones.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, señaló que se trata de una denuncia seria y grave que debió ser aclarada en la mayor brevedad posible por el bien de la imagen de Panamá y su competitividad, pero todavía no se ha emitido una sola comunicación al respecto, ni sobre la renuncia de la subadministradora de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Ana Reyes.

Sánchez ha dicho a los medios que aunque no se puede negar que ha habido acciones tendientes a mitigar los efectos de la pérdida de competitividad en el abanderamiento de naves, no se ha hecho lo que se planteó en un documento que fue resultado de un estudio en el que se identificaron acciones para evitar que el país perdiera esa condición de número uno en el mundo que ha mantenido desde 1993.

El subdirector de Marina Mercante dijo que si bien cierto el registro de naves del país ha tenido un aumento, no es un indicativo de que no hay riesgo de perder el liderazgo, ya que mientras Panamá crece 9% por año, Liberia, su principal contendor, crece 14%; por eso las proyecciones no son alentadoras para el istmo.

El funcionario apuntó a la modernización de la legislación como uno de los primeros pasos que deben darse, por lo que anunció que la próxima semana se realizará la primera reunión de la mesa para presentar modificaciones a la Ley 57 de Marina Mercante.

El presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Enrique Clément, lamentó la posible salida de la subadministradora de la AMP, Ana Reyes, pues considera que ha sido una persona que ha aportado positivamente en los últimos siete años al sector logístico.

“Ha sido clave en temas como la creación de estrategia logística nacional 2030, ha jugado un rol de intermediaria ante situaciones en el hub logístico, las cuales, gracias a su disposición, se han resuelto. Hemos visto una persona con capacidad, pero sobre todo voluntad, para encontrar soluciones a los procesos que usamos a diario”, expresó Clément.

Con respecto a la situación del abanderamiento de naves, Clément recordó el desayuno del gremio donde “de propia voz de autoridades y del sector privado, se confirmó el hecho de que nuestro país va a perder el primer lugar en el mundo en abanderamiento de naves”; sin embargo, es un tema que los gremios del sector marítimo han estado advirtiendo.

“Los gremios que vemos estos temas hemos sido consecuentes señalando que debemos cambiar el manual que se ha usado históricamente. Las ideas, sugerencias, aportes que son manejados, por ejemplo en Liberia, son netamente manejados por una entidad privada, lo que nos limita como país. Aquí ya debemos dejar de pensar quién fue y empezar a empujar en conjunto”, afirmó Clément.

Juan Diego Reyna, de la Asociación de Armadores Panameños (Arpa), por su parte, reclamó más seriedad a la AMP en el manejo de información sobre la realidad de la situación del registro de buques. Para él, es un hecho que pronto Panamá perderá el liderazgo en abanderamiento de naves. Y sobre la AMP, agregó, no está mostrando la película completa al informar que el registro de buques aumentó 4,9%, sin tomar en cuenta cómo es el porcentaje de crecimiento de la competencia de Panamá.

El expresidente del Consejo Empresarial Logístico y expresidente de la Asociación de Derecho Marítimo, Alberto López, por su lado, calificó como lamentable la falta de una explicación por parte de la institución. Para López, “es evidente que existe una crisis”, que no responde a una persona sino a la implementación de políticas y planes por parte de la AMP; por consiguiente “hay que analizar por qué no se han implementado las medidas para que esto ocurra”.

López consideró que ya debería haber una mesa técnica entre la AMP y la Asociación Panameña de Derecho Marítimo y otros gremios, que tengan injerencia en el sector para buscar e implementar medidas de cómo reactivar y modernizar el registro de naves para evitar la pérdida de competitividad que estamos viviendo.

Como expresidente de la Asociación de Derecho Marítimo, López señaló que desde hace más de 20 años la asociación ha venido haciendo planes y estrategias a largo plazo sobre cómo mejorar el registro. En algunos casos se han adoptado, pero en otros, desafortunadamente no se ha escuchado al sector privado. Tiene que habr una sinergia entre la AMP y los gremios del sector privado, porque no la hay en estos momentos. “A todos los gobiernos se les entregan planes, recomendaciones, mejoras y estrategias, pero este no es un tema que puede hacer solo el gobierno, necesita hacerlo de la mano con la empresa privada”.

Señaló que está seguro de que todos los gremios y los abogados de derecho marítimo están dispuestos a trabajar juntos para buscar soluciones y mejorar la competitividad del país.