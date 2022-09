Emprendedores y empresarios a controlar sus emociones

... Debemos aprender a gestionar nuestras emociones, poniendo una luz roja o tener marcado un límite, porque de pasarnos esa línea afectará otras cosas como la familia, las relaciones colaboradores, socios, etc...

No es raro mencionar esa palabra: emociones, la cual se presenta en las diferentes etapas de tu negocio. Empecemos a explorar cada una de ellas con sus efectos y alternativas de solución:

ETAPA 1: Los emprendedores somos eufóricos. Al inicio de todo nos sentimos confiados, emocionados, nos queremos comer el mundo, queremos vender, etc. Todas las buenas vibras están presente porque sentimos que no nos vamos a equivocar con el proyecto o la idea. Sin embargo, vamos caminando sobre un camino lleno de obstáculos y áspero, donde la ignorancia se empieza a empoderar, y esta es la oportunidad de buscar un mentor que te lleve al camino seguro y del éxito. En esta etapa, como las siguientes, debemos aprender a gestionar nuestras emociones, poniendo una luz roja o tener marcado un límite, porque de pasarnos esa línea afectará otras cosas como la familia, las relaciones colaboradores, socios, etc.

ETAPA 2: Ajustando la llave: Todos los negocios son diferentes desde su implementación, su uso, la propuesta de valor; pero lo que nunca cambiará son los ajustes que tenemos que hacer en esta etapa donde ciertos procesos empiezan a salirse de control si no estableces métodos efectivos. En esta etapa de seguro que tus colaboradores están motivados porque han visto la evolución del negocio. Una emoción bien marcada es la transición hacia los colaboradores, inversionistas, bancos buscando el apoyo necesario para el crecimiento. En este punto es importante utilizar la herramienta de storytelling, donde la gente y su entorno se acerca por la historia que cuenta la empresa.

ETAPA 3: Arreglos dentro de la casa: En los negocios siempre están presentes los problemas, pero alguno de ellos se puede evitar como por ejemplo: reorientar al colaborador porque algunas veces puede perder la motivación o no se enfocan en sus roles, pérdida financiera que se produce por una mala administración o situaciones económicas del entorno que afectan el mercado. En esta etapa debemos saber cuáles son las emociones negativas y las positivas. Por ejemplo, la incertidumbre es una emoción que se define como protección ante el miedo o el estrés y la negativa para manejarla es utilizando las técnicas de visualización. Por ejemplo, alguien que tenga miedo al hablar en público, si manda mensajes positivos, de seguro que lo vencerá; pero si es lo contrario, se sentirá aterrorizada.

ETAPA 4: Evolución natural del negocio: En esta etapa tu negocio está preparado para responder a los cambios de manera rápida y ágil hasta un punto que puedas decir que la empresa ya está trabajando para ti. Sin embargo, para llegar a esta etapa debemos tener gente capaz que pueda liderar el negocio, no estar apagando fuego. Aquí hay una emoción que no podemos dejar por fuera: la ambición, la cual es buena y mala. El mejor uso de ella depende del impacto o el legado que dejes en las personas.

Cuéntame que otra emoción has pasado y cómo la solucionaste.