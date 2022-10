La iniciativa es a un plazo de 20 años, y con ella se busca que las comunidades protejan y restauren sus tierras degradas y que no tumben los bosques a medida que reciben incentivos financieros

Panamá lanzó este lunes, 24 de octubre, la Estrategia Nacional para la Reducción de Emiones por Reforestación y Degradación de Bosques (ENREDD+), un instrumento de planificación y de gestión, de alcance nacional, de carácter voluntario, en el ámbito de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

La estrategia busca contribuir a la reducción de las emisiones globales de carbono provenientes de la deforestación y degradación de los bosques, mediante la mejora de la gobernanza forestal y la gestión de incentivos financieros. Se tiene planeado que la estrategia ENREDD+ se implemente en 20 años.

La estrategia que paga por cuidar de los bosques

El ministro de Ambiente de Panamá, Milciades Concepción, explicó que a través de esta estrategia se busca que las comunidades protejan y restauren sus tierras degradas y que no tumben los bosques, porque al tumbarlos no solo no hay absorción de CO2 en estos bosques, sino que si se queman o utilizan liberan el CO2 que cada árbol absorbió por hasta más de 40 años; y de ahí su "importancia".

La estrategia está apoyada, además, por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Green Climate Fund, y otros organismos internacionales, y según explicó Concepción, "al final se busca lograr recursos económicos para pagar por los servicios ambientales para que la comunidad tenga dinero por cada hectárea, la cuide y no la deforeste".

Si bien la estrategia es mecanismo para mitigar el cambio climático,la asistente de Programas de la FAO en Panamá, Erika Pinto, resaltó que en materia gobernanza forestal a nivel nacional, principalmente contribuirá con la implementación de cinco actividades para la reducción de emisiones: degradación forestal, producción de emisiones forestales y conservación forestal y gestión sostenible de los bosques.

"La idea es que se pueda implementar en 20 años con el apoyo de todos los sectores", no obstante, "se requiere de acciones de todos los sectores tanto de instituciones públicas como del sector privado, las academias, organizaciones y organismos nacionales e internacionales", comentó Pinto.

Con respecto a cómo sería el pago por servicios ambientales y de dónde saldrían los fondos, el titular de la cartera ambiental adelantó que en estos momentos se encuentran elaborando las reglamentaciones y, de hecho, este martes (hoy 25 de octubre) en el Consejo de Gabinete se tiene previsto aprobar la ley de cambio climático, que tiene también un capítulo de pago por servicios ambientales.

Del mismo modo, adelantó que están trabajando en la reglamentación de esos capítulos y los recursos son internacionales, más los que se puedan crear a nivel nacional.

Concepción precisó que la red básicamente es para las áreas que tienen extensiones de cobertura boscosa", mientras que para las ciudades hay otros proyectos, dependiendo de la naturaleza del problema ambiental que exista, como: disposición final de la basura que también emite CO2 y como gobierno "se van a tomar medidas".

La estrategia de pagos por servicios ambientales no es nueva. Países como Costa Rica, desde el año de 1997 ya vienen implementando el pago por servicios ambientales, como una iniciativa propia de su país, con la cual recaudan entre $30 o $40 millones al año.

"En Panamá vamos a buscar un mecanismo también. Se están analizando interinstitucionalmente, pero básicamente van a ser organismos internacionales", apuntó el ministro de Ambiente.

Sobre su aplicación en Panamá, Concepción explicó que los indígenas, por ejemplo, si tienen unas diez mil hectáreas tierras y, de esas , 8 mil son de bosques, a ellos o la comunidad, si están organizados, se les paga por cuidar esas hectáreas y que no las deforesten.

Mientras que los particulares que tengan 50 o mil hectáreas de bosques también entrarían en el programa. "Hay mecanismos de regulaciones que se están creando para que sea así", apuntó el ministro Concepción.

La FAO ha apoyado en la parte técnica la elaboración de la estrategia, un proceso que ha conllevado más de diez años, y es uno de los cuatro pilares que el país tenía que cumplir para demostrar sus compromisos ambientales adquiridos, principalmente con el marco de Barsovia.

La estrategia ENREDD+, que será presentada en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, le va a permitir al país acceder a financiamiento climático para la implementación. En diciembre de 2020, presentó a la secretaría de la convención su primera Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN1) actualizada.

La CDNI tiene como meta la neutralidad en carbono en 2050, como parte de las acciones voluntarias del país para un proceso transformacional progresivo que pretende la descarbonización de la economía del país.

Durante la última década, Panamá aumentó su cobertura boscosa en 68%, es decir casi 4% con respecto con respecto a los datos de 2012, según datos proporcionados por el mapa de cobertura boscosa de Panamá del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).