Italo Pizzolante: 'Una empresa con reputación construye confianza por lo que dice y hace'

El socio y fundador de la agencia de comunicaciones Pizzolante apunta a que las empresas de hoy deben hacer una nueva lectura de la gobernanza y su relación con los mercados en los que operan. Analiza los resultados del estudio 'Approaching the Future: tendencias en reputación y gestión de intangibles', centrado en el ecosistema de Latinoamérica

Italo Pizzolante es un activo consejero en temas de reputación y negocios responsables, gestión estratégica de riesgos, gobierno corporativo y 'compliance', alineación y gobernanza. Cedida

Desde la firma internacional de consultoría en estrategia y comunicación empresarial, Pizzolante, su socio y fundador Italo Pizzolante ha visto de cerca las transformaciones de este mercado. Durante una entrevista analizamos los resultados del informe anual de tendencias en reputación y gestión de intangibles que mide el presente y futuro de la gestión de estos indicadores, especialmente las tendencias emergentes en reputación, marca, sostenibilidad, ética y transparencia. Al opinar en torno a las tendencias de las conversaciones online, el ejecutivo afirma que las interacciones en redes sociales que fijan temas sobre los cuales mucha gente habla, “empiezan a tener un deterioro importante de la confianza”, producto de “la dictadura de los algoritmos”. En cuanto al liderazgo responsable, otro de los tópicos evaluados en el estudio, Pizzolante confiesa que hay cambios generacionales que están incorporando “visiones muy frescas, muy atrevidas, y un liderazgo que no se escucha tan alto pero que está influenciando las organizaciones”.

Pizzolante coordinó el informe 'Approaching the Future: tendencias en reputación y gestión de intangibles' en toda América Latina. Hay 16 tendencias puntuales, ¿cuál ha sido el denominador común del cambio en la región?

El mayor peligro en tiempos de incertidumbre no es la incertidumbre misma, sino actuar con la lógica de ayer. Esa línea de pensamiento tiene más de 40 años de haber sido escrita por Peter Drucker. Lo que está pasando es que lo único que te permite decidir el camino para actuar con la lógica de mañana es anticiparte al futuro, y eso requiere muchísima investigación. Eso es justamente lo que hacemos en corporate excellence: brindarle un contexto a esa investigación; este estudio está hecho en un think tank europeo, líder en materia de reputación de intangibles, gobierno corporativo y otros elementos que son tendencias muy claras a nivel internacional y que opera en Madrid; yo soy parte del comité científico y de lo que ellos llaman expertos. Empezamos hace seis años a hacer investigación en la región... pero tú hablabas del denominador común: yo creo que no estamos sabiendo leer las realidades que impactan el negocio y permiten anticiparnos al futuro; ese elemento es justamente lo que pretende resolver la información.

Ahora que habla de no saber descifrar, ¿a qué se lo atribuiría como experto? ¿Qué es eso que hace a las organizaciones salir un poco del molde y ver estas nuevas realidades?

El no enfrentarse a que la velocidad del cambio va más rápido que nuestra capacidad para entenderlo y movernos a la velocidad del mismo. Eso tiene que ver mucho con que a veces nos sobra arrogancia y nos falta humildad. Creo que hay que abrir el pensamiento a lo novedoso, pero salir del área de confort siempre es difícil, y lo digo porque tengo un vínculo muy estrecho con Panamá. Yo llegué al país por primera vez a finales de los 90, hablando de un tema que era verdaderamente esotérico: gobierno corporativo, es decir, cómo nos organizamos. Hoy esa es una de las condicionantes para que seas percibido como una empresa de riesgos y que las inversiones las atraiga tu certidumbre, o sea, que se sienta que tienes las herramientas para tomar decisiones correctas. Temas como ese, que están resueltos hoy, es necesario escucharlos porque sin ellos la incertidumbre va a llevarnos a seguir trabajando con la lógica de ayer, no con la de hoy, que no es suficiente.

En el informe mencionan la diversidad e inclusión como la tendencia con mayor crecimiento en relevancia pero, ¿qué es realmente una organización con visión inclusiva?

A nivel internacional, del año 2020 a 2021, subió ocho puntos lo que llamamos diversidad, equidad e inclusión; pero en Latinoamérica subió todavía mucho más, ¿qué supone eso?, las decisiones de un buen gobierno corporativo que habla del género y la incorporación de las mujeres en la junta directiva. En la región hemos excluido a un género que agrega poder de anticipación estratégica (a la empresa). También hay que incluir visiones independientes en las juntas directivas, porque las opiniones no son aquellas que tú quieres escuchar sino aquellas que necesitas conocer, pero puede que no estés de acuerdo con las mismas. De lo que estamos hablando es de un cambio fundamental en la manera de gobernar en las empresas. Y ojo, ¿quién dice que esa es la tendencia?, las investigaciones, porque son los temas que están sobre la mesa en las juntas directivas de los líderes de hoy.

Otro de los temas que crece en relevancia, según el estudio, es el de gobierno corporativo y ética, ¿qué tanto valor le da el centroamericano a la gobernanza a nivel organizacional?

Cuando se hablaba de gobierno corporativo la gente pensaba en el gobierno nacional y decían: 'Esto tiene que ver con el sector público', pero no es así, tiene que ver con la forma en que gobiernas tu empresa, cómo la manejas y organizas. Hoy cuando hablan de una empresa que tiene reputación, es una empresa que construye confianza no solo por lo que dice, también por lo que hace y los demás perciben. Entonces, la forma en que se toman decisiones, considerando la diversidad y equidad de género, tiene que ver en cómo esa gobernanza se convierte en equipos alineados. Hoy los indicadores para que una empresa sea percibida como más o menos riesgosa, y tener ingresos de préstamos o apoyos de compañías multilaterales, dependen de la actuación ambiental, social y de gobierno corporativo.

Ahora que hablas de la actuación ambiental, vemos que el enfoque en el tema del cambio climático decreció en el estudio, ¿por qué?

Los temas climáticos siempre han tenido importancia, como ordenan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero la pandemia distrajo completamente el punto y dijo: 'Es muy importante el tema de los ODS, pero ocupémonos de la gente'... entonces no fuimos a la base de la pirámide de Maslow. Después de la pandemia, inmediatamente el cambio climático recobró importancia, pero las guerras (que tenemos actualmente) hacen que tengamos que reestructurar nuestras prioridades. Ha habido un retroceso en el tema de la rigurosidad con respecto al cuidado del ambiente, totalmente explicable, pero eso no significa que no sea un tema relevante.

Y en el 'top' de las tendencias clave en las conversaciones 'online', están a la cabeza el futuro del trabajo, la comunicación y la publicidad. ¿Cuáles son las preocupaciones que existen en cuanto a estos temas?

Lo que comentas es porque cuando diseñamos la encuesta y la lanzamos era preguntándole a CEO's, pero déjame comentarte acerca de otro estudio sobre la discusión que se tiene en redes. Su título es muy bonito: 'La era de las consecuencias', es decir, ahora todo tiene consecuencias. Las conversaciones en redes sociales que fijan temas sobre los cuales mucha gente habla, empiezan a tener un deterioro importante de la confianza. En esta investigación, que fue en España, del año 2021 a 2022, la fuerza de credibilidad bajó un 30%; esto sucede porque muchas veces las personas dejan de creer producto de estas discusiones, y hay que leer, porque a veces nos dejamos atrapar por lo que yo llamo “la dictadura de los algoritmos”, y es que leemos en redes y creemos que porque yo lo pienso, lo piensa todo el mundo. O peor aún, son audiencias que piensan así por imposición del algoritmo; así que el tema de las redes es importante pero hay que saberlas leer. Entonces, ¿a dónde va la opinión?, ¿dónde está lo fundamental en la edad de las consecuencias?, es el foco de lo que comunica tu marca, donde la empresa y los medios tienen un valor fundamental en la credibilidad porque están por encima de lo que las redes sociales dicen. ¿Cuáles son los temas que mueven la aguja más allá de las redes?, lo que se comenta a través de amigos, familiares y conocidos que se repite en medios al igual que aquello que dice la marca. Y lo más importante que dice esta investigación es que los que generan confianza son los empleados de la marca.

¿Qué retos persisten en materia de liderazgo responsable en países como Panamá?

Soy muy optimista con la evolución de nuestro liderazgo. Creo que hay cambios generacionales que están incorporando visiones muy frescas, muy atrevidas, y un liderazgo que no se escucha tan alto pero que está influenciando las organizaciones. Mi visión es que hay una clase dirigente de jóvenes que está generando cambios profundos, y hay una dirigencia no tan joven que está dando espacio a que eso suceda, por transformaciones generacionales naturales. Estos cambios deben desarrollar las habilidades personales y las capacidades organizacionales para descifrar el entorno con inteligencia y para tomar las decisiones en tiempos de cambio.