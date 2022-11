Sector de la construcción se recupera, pero por debajo de los niveles prepandemia

El crecimiento del sector de la construcción se proyecta entre el 10% y 12%, Archivo | La Estrella de Panamá

Históricamente el sector de la construcción es uno de los principales motores del crecimiento económico de Panamá. Pero durante la pandemia de la covid-19 fue uno de los más afectados, cayendo hasta un 50% (2020), y a la fecha no ha logrado los niveles de crecimiento que antes tenía (prepandemia).

El sector construcción cerrará este año con un crecimiento de entre 10% y 12%, pero por debajo de los niveles previos a la pandemia, según las últimas estimaciones de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) presentadas este jueves en la conferencia titulada “Evaluación y perspectivas del sector de la construcción”.

“Antes de la pandemia, el sector de la construcción pesaba un 15%, pero en la pospandemia el porcentaje bajó al 10%. Hoy estamos en recuperación, manejándolo muy conservadoramente. Hay reflejo de crecimiento y estamos optimistas de que esto pueda llevar a niveles de prepandemia en 2023”, dijo el presidente de la Capac, Carlos Allen.

Sin embargo, la recuperación económica de la industria de la construcción es producto de la ejecución de proyectos públicos como la extensión de la línea 2 del Metro, avances en la línea 3 y la construcción, ensanche y mantenimiento de obras viales en el país.

El aporte del sector

En 2022, en el costo de la construcción se observan valores “positivos”, con un crecimiento de más del 20%, principalmente liderados por proyectos no residenciales. Por sector, el que más creció es el no residencial, alrededor del 65%, mientras que en el residencial “el crecimiento es menor”, según explicó el economista Luis C. Morán.

Hasta septiembre de 2022, el costo de las construcciones, adiciones y reparaciones sumó $654 millones. Mientras que para los años previos a la pandemia, es decir 2019, fue de $884,4 millones y de $993,3 millones en 2018. Entre enero y septiembre de 2022 el costo de construcciones, adiciones y reparaciones creció 21,6%, lo que refleja una mejora con respecto al acumulado del año anterior.

En la composición porcentual del producto interno bruto (PIB) del sector de la construcción se observa que el aporte pasó de 8,7% en 2020, a 10% en 2021, pero aún por debajo de los niveles de 2019, es decir, previo a la pandemia.

“El aporte y el PIB del sector de la construcción todavía están por debajo de los niveles prepandemia. El crecimiento del sector de la construcción se proyecta entre el 10% y 12%, pero esto va depender de las condiciones de la continuidad del desarrollo de las obras y también de algunos elementos como la digitalización y agilización de trámites, y otros factores que son clave para el desarrollo de infraestructuras”, aseveró Morán.

A pesar de todo, agregó Allen, las expectativas apuntan a que Panamá sigue y seguirá siendo un sector con potencial y capacidad para seguir creciendo en materia económica y apoyar la generación de empleos de calidad. Pero para lograr una mayor dinámica, “se requieren mayores niveles de inversión tanto pública como privada”.

Así, se observa que el sector construcción podría estar recuperando sus niveles a finales de 2022 o inicios de 2023. “En 2023, lo que se observa es una especie de aterrizaje económico”, expresó Morán.

Pero para que las condiciones de un crecimiento sostenible de la industria se cumplan, Allen, al igual que Morán, considera que hay factores que se deben lograr desarrollar, como por ejemplo: la digitalización de trámites y el desarrollo de nuevos proyectos.

Aunque también es importante, añadió, que las entidades del gobierno agilicen los pagos pendientes por avances de obras a los contratistas y proveedores del Estado, al igual que impulsar la activación de proyectos llave en mano y Asociaciones Público-Privadas (APP).

“El comportamiento de la industria es cíclica. Para hacer sostenible su recuperación debemos implementar acciones y retomar otras para animar la inversión privada que, junto con una mayor inversión en infraestructura pública, como lo están haciendo otros países, es clave para generar más mano de obra”, expresó Allen.

Cuentas por cobrar

Una de las dificultades que ha venido enfrentado el sector privado de la construcción es el pago de las cuentas pendientes por parte del gobierno. Y a la fecha, según Allen, el gobierno le adeuda a los proveedores y contratistas “más de $300 millones”. El pasado mes de marzo, o abril, se reunieron con el presidente Laurentino Cortizo y el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, y se gestionó un crédito extraordinario por encima de los $300 millones, y no es sino hasta este mes de noviembre que está concretando el pago a los proveedores y contratistas.

“Este desfase golpea al sector y consideremos que hay cuentas acumuladas desde ese momento que se habló hasta la fecha. Obviamente, la suma que interinamente se consiguió, nuevamente se acumula en cuentas recientes. Así es que esperamos que el flujo del gobierno mejore y se vayan pagando estas cuentas lo antes posible”, cuya cifra es más “de los $300 millones”, puntualizó.