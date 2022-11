Un punto de encuentro que revela los retos de la mujer en la región

Durante el panel sobre sostenibilidad, se discutieron las acciones por parte de las empresas enmarcadas en este compromiso con el cambio, desde la práctica. Yandira Núñez | La Estrella de Panamá

El Women Economic Forum fue concebido como una plataforma para generar sinergias, debatir soluciones y fomentar redes de contactos entre mujeres a nivel internacional. En su capítulo del Caribe, este año reunió en San Juan, Puerto Rico, a la representación de los países de la región y de otras latitudes.

Durante dos días consecutivos (17 y 18 de noviembre), la Universidad Interamericana de Puerto Rico acogió diversos paneles y speakers que abordaron temáticas asociadas a la tecnología, el desarrollo sostenible, el emprendimiento, la innovación, la ciencia y la salud.

Para la empresaria y política puertorriqueña Alexandra Lúgaro, “es crucial que se repliquen estos esfuerzos que reúnen a lideresas de todos los países de América Latina y el Caribe. Son grupos que en estos momentos viven una situación socioeconómica que ha marcado un retroceso”.

“Desde muchos de estos espacios, las mujeres sentimos que estamos avanzando y, en efecto, lo hemos hecho en derechos que hoy día sabemos que se ven amenazados en todas las jurisdicciones(...). Estos foros deben convertirse en espacios donde más allá de tener panelistas trayendo temas relevantes, se creen planes de trabajo concertados y métricas para que sepamos si estamos empujando esa rueda y realmente viendo cambios”, dijo Lúgaro a La Estrella de Panamá, presente en el evento.

Johanna Salgado, directora del WEF capítulo Caribe.

“Si bien es cierto que estamos en deuda con las generaciones anteriores, tenemos también una deuda con las que están por venir y nos toca abrir esas puertas para que ellas no tengan que pasar por esto que nos ha tocado vivir”, apuntó.

Magdalena de Luca, CEO de la multinacional Sybven, agregó que estos eventos deben mantener una resonancia internacional porque además del rol protagónico de la mujer, “la tecnología está ayudando a que seamos más importantes cada vez más, lo que permitirá tener una mayor inclusión”.

“Tenemos el poder de ser agentes de cambio en todas las esferas, siendo ejemplos a seguir en cada lugar donde tenemos la oportunidad de ser catalizadores y crear un futuro mejor para la nueva generación de líderes”, YURI CORDERO

VICEPRESIDENTA DE 'PRIMER IMPACTO', UNIVISION.

“Luego de la pandemia, la globalización en el uso de la vida 4.0 nos llevó a todos a este punto, y esta es una oportunidad de oro para crecer profesionalmente en todos los ámbitos, en el caso de las mujeres. Ya las profesiones no son las tradicionales, como ingeniería, y actualmente, manejar contenidos, crear un chatbot o hacer desarrollos móviles no es un tema de ingenieros, es un tema de personas con estrategias, visión, método y con una idea genial”, señaló.

En el marco, de este encuentro, De Luca destacó la necesidad de impulsar el emprendimiento, “que es el futuro y mientras las grandes corporaciones siguen siendo las grandes, las pequeñas son las que van a sobresalir; lo que vemos en Latinoamérica es que hay muchísimas mujeres con emprendimientos importantes que están llegando a ser unicornios o cebras, y la tecnología es un aporte importante”.

Marcela Berland, CEO de Latin Insights.

“Tenemos que seguir hablando de los proyectos exitosos, de las cosas buenas que están pasando, en la región y que están haciendo las profesionales mujeres”.

Ana Karina Cárdenas, estratega de comunicación y conferencista, añadió que el WEF como plataforma es un catalizador del relacionamiento, “más allá de aprender y obtener data, se trata de la posibilidad de conectar con personas que pueden aportarte o a las que puedes aportarles. Lo que más me gusta es la posibilidad de sinergia; y el futuro está en el emprendimiento profesionalizado, con visión a empresarios que quieren ser parte de la nueva economía”.

De acuerdo con Cárdenas, “las mujeres son un motor muy importante; los hombres son muy buenos para la rentabilidad pero las mujeres son muy buenas para hacer que toda esa cohesión sea una amalgama y se una. Sin gente capacitada, unida y en sinergia no es posible lograr los resultados financieros esperados”.

Mientras tanto, Marcela Berland, consultora política y CEO de Latin Insights, apostó por reiterar que los foros de mujeres son una oportunidad donde el objetivo es empoderarla. “Estamos en un período en el que hablamos cada vez más de equidad pero si miramos los datos, vemos que estamos muy por detrás”.

El WEF Caribbean 2022 reunió a gobiernos, sector privado, panelistas e invitados dentro y fuera de la región.

“Por ejemplo, si vemos la lista Fortune 500 companies, solo un 8% son mujeres, lo cual significa que el 92% restante son hombres. Cuando doy estos datos, la gente se sorprende, porque creen que la equidad es mucho mayor y a medida que la mujer llega a posiciones de liderazgo, vemos que el gap se agranda y las desventajas que tienen son mayores”.

Berland continuó con que estos foros impulsan la educación al traer información a las mujeres y más allá de ellas; además del networking y el empoderamiento, ya que a través del conocimiento y las redes de contactos es posible el logro de objetivos y trascender del discurso a los resultados.

“Si seguimos hablando y los resultados son tan mínimos, es muy difícil. reo mucho en las estadísticas y por ende, me dijo en ellas; es clave tener representaciones en los boards, la equidad salarial, donde hay discrepancias para la mujer en el posicionamiento, promoción y sueldos; son muchos temas a los que debemos encontrar soluciones porque la mujer representa el 50% en la mayoría de los países y, además de no tenerla representada, no estamos capitalizando todo el poderío que tiene y cómo puede contribuir a la economía, ideas, innovación y estamos perdiendo mucho”.

“Si te fijas, en términos de innovación, uno de los problemas que tienen las mujeres es que no reciben el apoyo financiero que requiere de recursos para llevar a cabo sus emprendimientos, por lo que es difícil para ella y para las minorías, lo que crea un problema porque pierden el interés al no recibir el apoyo”.

El Women Economic Forum Caribbean es una iniciativa liderada por Johanna Salgado, directora de este capítulo, quien ha reiterado la necesidad de seguir abriendo estos espacios a través de un trabajo mancomunado e intersectorial, que permita reforzar cada uno de los temas desde el papel de la mujer en la sociedad.

La cita contó con el apoyo de compañías multinacionales en los sectores de la salud, tecnología, aviación, belleza, y alimentos como AstraZeneca, Copa Airlines, Arcos Dorados, Avon, Amazon Web Services, y la Small Business Administration de EE.UU.