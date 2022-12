Perspectiva de la industria de seguros de Panamá pasa de negativa a estable

La industria de seguros panameña logró que la perspectiva negativa pasara a estable, luego de contar con resultados técnicos consistentes y un entorno macroeconómico fortalecido, según informó este miércoles la agencia global de calificación crediticia estadounidense, editora de noticias y proveedor de análisis de datos, AM Best este miércoles.

Mediante el reporte "Perspectiva del segmento de mercado: seguros de Panamá", la agencia afirmó que la industria de seguros panameña creció un 5.9% en primas en 2021. El negocio de no vida, que representa casi las tres cuartas partes del mercado, sigue siendo impulsado por los ramos de salud y de automóvil. Salud sigue siendo la punta de lanza de la industria nacional, y este renglón creció 19% en 2021, impulsado en parte por la creciente conciencia de la población sobre la necesidad de cobertura de salud, la postergación de tratamientos no relacionados con la covid-19 y la continua inflación médica.

El 75% de las primas de la industria la concentran cinco empresas. La suscripción se mantiene saludable, reflejando un índice combinado de 91%, consistente con el desempeño históricamente sólido del segmento. Las estrictas estrategias de contención de gastos operativos y los costos de adquisición contenidos continuaron apoyando el desempeño técnico.

Para la AM Best, la rentabilidad sigue siendo reforzada por las estrategias de inversión históricamente conservadoras de las aseguradoras, principalmente en forma de asignaciones de valores de renta fija. Dado el entorno actual de alta inflación, así como la volatilidad históricamente alta en los mercados de capital accionario, la industria en general está posicionada para aprovechar el entorno de tasas de interés atractivas, mientras mantiene una calidad crediticia favorable y estrategias apropiadas para la gestión de activos y pasivos, en línea con estrictos requisitos reglamentarios.

La proyección de la calificadora se baso en el Producto Interno Bruto panameño que se expandió un 15% en 2021, luego de una contracción de 17.9% en 2020, producto de la crisis sanitaria de la covid-19. Lo anterior, sostienen es el resultado que el país redujera la carga de su deuda, con la relación deuda-PIB, la que cayó a 58.4% en 2021 desde 65.6% en 2020.

Según AM Best, las finanzas públicas de Panamá continuaron presionadas por la dependencia significativa del gobierno de los ingresos del Canal de Panamá y el régimen fiscal deteriorado, junto con su gasto material debido en parte a su programa de crisis de salud, pensiones y asistencia social y de seguridad. No obstante, las interrupciones en el comercio mundial, la desaceleración de la actividad económica mundial y los posibles impactos externos aún representan un riesgo para el centro logístico y de envío más importante de la región, una importante fuente de ingresos.