¿Es la economía cislunar el futuro?

Diferentes expertos consideran que la economía cislunar se desarrollará completamente en un futuro no muy lejano. EFE

En los últimos años la exploración espacial se ha convertido en la misión de los hombres más ricos del mundo: Elon Musk, Jeff Bezos y Richard Branson son solo algunos de los nombres más conocidos relacionados con la investigación aeroespacial.

Esta se ve impulsada, entre otros intereses, por la búsqueda de otro planeta que habitar como solución a la creciente crisis climática que se vive en la actualidad y ha propiciado el avance tecnológico de las agencias dedicadas al estudio de lo que existe fuera del planeta Tierra, así como los métodos utilizados para explorar.

El ejemplo más cercano de eso es la histórica misión Artemis I, la cual culminó de manera exitosa el 11 de diciembre con el amarizaje de la cápsula Orión en Baja California. La primera misión no tripulada del programa Artemis de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) duró 25 días, 10 horas y 53 minutos, en los cuales se cubrieron 1,4 millón de millas de ida y vuelta a la luna.

Bill Nielson, administrador de la NASA, expresó que Artemis I es “el principio de un nuevo comienzo” para la investigación sideral.

Solamente este logro abre muchas puertas a novedosas posibilidades en el plano interestelar, sin embargo, una de las más recientes conversaciones a las que más beneficia este logro es definitivamente a la de la economía cislunar.

¿Economía cislunar?

Cuando se utiliza el término cislunar, se hace referencia al espacio fuera de la Tierra, ya sea en la luna o en órbita a la luna y la Tierra. Por esa razón, la economía cislunar se compone de las actividades que integran riqueza e involucran a esa misma zona, como la minería espacial, de acuerdo con la organización sin fines de lucro The Space Foundation.

Aunque todavía es ilegal, tampoco existe la tecnología adecuada para poder realizarse a cabalidad, sin embargo, muchos expertos consideran que es cuestión de tiempo el que los humanos empiecen a excavar suelos extraterrestres para extraer minerales desconocidos.

Algunos de los retos a los que la humanidad debe enfrentarse para llegar a ese punto son la gravedad y el riesgo de fricciones causadas por la competencia de explotación de los recursos espaciales que podría resultar en la militarización del espacio y tensiones geopolíticas, según el Informe de Riesgos Globales de 2022 del Foro Económico Mundial.

En el mismo estudio también se explica que está el riesgo de colisión debido a los objetos en órbita, así como restos de otros artefactos y equipos espaciales.

El futuro

A pesar de eso, es innegable que en la exploración de otros cuerpos celestes de la galaxia existe un gran beneficio, especialmente en el tema medioambiental.

Sin embargo, no es solo esto lo que atrae a aquellos con más dinero al estudio y dominio del espacio exterior.

Este año, agencias espaciales privadas de países como Estados Unidos, Emiratos Árabes, Corea, Japón, India, Reino Unido, Rusia y México realizaron misiones con intención de explorar la luna.

Según la revista Forbes, el año pasado estas mismas empresas recibieron incentivos privados para poder realizar investigaciones fuera de la Tierra. La economía basada en la exploración y explotación de la luna así como otros lugares del espacio crece cada día, con muchas ventajas para aquellos que desean invertir en la misma.

De acuerdo con el libro The Value of the Moon: How to Explore, Live, and Prosper in Space Using the Moon's Resources del geólogo y astrónomo estadounidense Paul D.Spudis, las políticas que rodean la exploración lunar se expandirán a medida de que la humanidad siga explorando.

El autor también argumenta sobre la idea de que el tener “activos espaciales” beneficiará política y económicamente a las naciones terrestres que cuenten con bienes fuera de la Tierra, pues podrán ejercer poder sobre las que no.