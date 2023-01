Ucrania, acuerdo UE-Mercosur e inversiones centran la charla Scholz-Fernández

La guerra en Ucrania, la ratificación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) y las inversiones en proyectos de diversa índole centraron la reunión celebrada este sábado entre el canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente argentino, Alberto Fernández.

Con este encuentro, el jefe del Gobierno germano inició una gira latinoamericana que también le llevará a Chile y a Brasil, donde mantendrá, además de otras actividades, reuniones con sus respectivos mandatarios, Gabriel Boric y Luiz Inácio Lula da Silva.

Precisamente, el nombre de este último resonó en la conferencia de prensa conjunta de Scholz y Fernández en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, como la gran esperanza en la región para destrabar las conversaciones entre la UE y el Mercosur.

"Creo que (con Lula) estamos en mejores condiciones para impulsar el acuerdo porque son mayores las coincidencias" entre los dos bloques, especialmente en materia medioambiental, dijo Fernández, en alusión a uno de los grandes frenos en los últimos tiempos: la deforestación en la Amazonía promovida por el anterior presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

Según Fernández, la ratificación del pacto entre la UE y el Mercosur -que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- "permitiría trazar un eje que, de algún modo, potencie el multilateralismo en un mundo que tiende a polarizarse".

En opinión de Scholz, tiene "especial importancia" para ambos bloques ratificar el acuerdo logrado el 28 de junio de 2019 tras 20 años de conversaciones y, por ello, se ha convertido en "un objetivo" el "rápido fin de las negociaciones".

"Es importante que tengamos espíritu constructivo. Debemos trabajar codo con codo para encontrar un camino y que las negociaciones lleguen a buen puerto", comentó.

UCRANIA SOBRE EL TAPETE

Sin duda, uno de los asuntos más repetidos en la rueda de prensa fue el reciente envío de armamento europeo a Ucrania para combatir a Rusia.

Los dos líderes reconocieron que la invasión rusa del territorio ucraniano estuvo presente en su conversación, en la que ambos expresaron su parecer.

En ese sentido, Scholz aseguró que su Gobierno hará "todo" lo posible por evitar una escalada bélica entre Rusia y los países miembros de la OTAN, después de que esta semana su Ejecutivo autorizase el envío de tanques de tipo Leopard 2 a Ucrania.

"Hemos hecho todo para que no haya una escalada de esta guerra que lleve a un conflicto entre Rusia y los Estados de la OTAN. Vamos a hacer todo para que esto no suceda", manifestó el canciller germano, quien insistió en que es un conflicto entre Moscú y Kiev, lo que no impide que otros países apoyen a Ucrania con ayuda de diversa índole.

Por su parte, Fernández aseveró que el canciller alemán conoce su "mirada" respecto a esta cuestión, al tiempo que afirmó que los países latinoamericanos "no están pensando en mandar armamento a Ucrania ni a ningún otro lugar" en guerra.

"Es un tema que tenemos que trabajar en conjunto. En el hemisferio norte vuelan misiles y se muere gente, pero en el hemisferio sur eso repercute con mayores costos y hambre. Lo que pretendo es que Rusia entienda el perjuicio que todo eso le está causando al hemisferio sur", expresó el mandatario argentino.

"Yo no puedo opinar sobre las decisiones que otros países toman, pero lo que estoy seguro es que tanto el canciller como yo lo que más deseamos es que la paz se recupere cuanto antes", agregó.

INVERSIONES

La existencia en Argentina de yacimientos de litio, reservas de gas natural y otras 'energías limpias', como el hidrógeno verde, despierta el interés de los inversores alemanes.

Scholz emprendió esta gira latinoamericana acompañado de una delegación empresarial "del más alto nivel", como él definió, interesada en conocer de primera mano más sobre esos proyectos de explotación.

Al cierre del encuentro empresarial que se llevó a cabo con motivo de esta visita, Fernández resaltó que "entre el norte de Chile, el sur de Bolivia y el norte argentino hay dos terceras partes del litio" mundial, y hay que trabajarlo para que esta actividad no solo sea "extractivista, sino productora", en referencia a las baterías "que el mundo demande".

El presidente argentino resaltó que "Alemania es un socio de privilegio", con el que espera desarrollar "una asociación estratégica" que permita "ganar" a ambas partes.

Para ello, insistió, Argentina precisa inversión extranjera que "apueste" y permita al país suramericano "potenciar toda esa riqueza".

Scholz concluye este domingo su visita en Buenos Aires con un encuentro con la sociedad civil y una visita al Parque de la Memoria, un monumento en homenaje a los caídos por el terrorismo de Estado.#