Impacto económico del Carnaval 2023 superaría los $400 millones

Los sectores de transporte, hoteles y restaurantes y el comercio en general se verán grandemente beneficiados por las actividades propias del carnaval, según los economistas. Gremios turísticos son poco optimistas en cuanto a la llegada de turistas internacionales. Cuestionan que no ha habido suficiente tiempo para promocionar la celebración en el exterior

'El Carnaval para este año se celebra del 18 al 21 de febrero del 2023. Shutterstock

Tras dos años en pausa, este 2023 se retoman las festividades del Carnaval en Panamá: espectáculos, bailes, música, trajes algóricos -de plumajes y lentejuelas-, desfiles de carretas, tunas, culecos y mojaderas.

Pero más allá de su atractivo, el Carnaval también es un impulsor del dinamismo económico. En Panamá, históricamente, las festividades carnestolendas o del dios “Momo” han tenido un impacto positivo en la economía del país. Para 2019, antes de la pandemia de la covid-19 se estimó que las festividades dejaron una derrama económica de más de $300 millones, según datos de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) e ingresaron más de 25 mil turistas (europeos y americanos, de los cuales 8,000 se quedaron en la ciudad de Panamá y el resto se trasladó al interior del país.

Durante los cuatro días de fiestas se benefician diversos sectores de la economía panameña, como por ejemplo: turismo, hoteles, restaurantes, comercio en general, transporte, gasolineras, y otros, y para este 2023 las expectativas son favorables.

“Valoramos el impacto que tendrá las actividades de la fiesta más representativa del país, los carnavales. Nuestras expectativas del efecto en términos monetarios bruto está en un poco más de los $400 millones”, proyecto el presidente del Colegio de Economistas de Panamá, Samuel Moreno.

Según las estimaciones de la ATP, para este año se espera un movimiento de cerca de $100.0 millones, lo cual para el economista Raúl Moreira, en contraste a lo que dice Moreno, se podría multiplicar hasta cerca de $300.0 millones que circularían dentro de la economía, lo cual es “sumamente positivo desde el punto de vista económico”.

Al estratificar el impacto esperado por sector, el también director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec) destacó que uno de los que más se benefician - sobre todo con estas actividades - es la industria alimenticia, porque el hecho de que muchas personas se trasladen a diferentes partes del país va a demandar muchos alimentos.

Otro sector que se beneficia mucho, son los restaurantes y hoteles, en lo que es el hospedaje, porque muchas personas van a tener que alquilar viviendas o alquilar hoteles, hostales, cabañas para hospedarse durante estos días, por lo que ahí también hay un efecto importante.

Al desagregar, otro sector que también se beneficia durante estas fiestas es la industria licorera, es decir la venta de cervezas y la venta de licores, así como también de hielo, es decir, toda la parte conexa relacionada a las bebidas alcohólicas y también de las bebidas no alcohólicas que también son demandadas para estas actividades.

Otro sector para el que se espera un impacto muy importante es el de combustible, tanto diésel como gasolina de 91 o 95 octanos. “Va haber una incidencia importante porque muchas personas se van a trasladar ya sea en sus vehículos privados, particulares o en transporte público o incluso en el transporte aéreo también”, aseveró Moreno.

También se espera la venta de boletos aéreos a través de varias líneas aéreas, con el gran componente, en ese sentido, de que también hay una gran incidencia en el combustible para esas aeronaves. De igual modo se espera el movimiento de muchos artistas, taquillería en salas típicas, discotecas, PH, y diferentes zonas que se habilitan en los centros más importantes del Carnaval.

Moreno sostuvo que, en definitiva, muchos sectores se van a beneficiar con las actividades del Carnaval, pero sobre todo se va a generar muchos negocios e industrias informales, cuyas ventas van a permear ingresos a muchas familias y la oportunidad de llevar algo a la casa en estos cuatro días de carnavales.

No obstante, el presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Camtur), Ovidio Díaz, y el ex presidente de Camtur y fundador de la Convención Nacional de Turismo (Conatur), Antonio Alfaro, aunque reconocen que el Carnaval es una fiesta que inyecta muchos millones de dólares, pone a trabajar la economía nacional, se beneficia a nivel turístico toda la cadena de valor, desde el más chico hasta el más grande, son poco optimistas en cuanto a sus previsiones de visitantes internacionales durante estos días.

Cuestionan que después de dos años de no tener carnavales, el anuncio de que iba haber fiestas del dios “Momo” se dio muy tarde -hace dos meses apenas- y no ha habido tiempo de hacer promociones para estas festividades fuera de Panamá, que permitieran traer gente del exterior con dinero fresco, por ende “no” se puede saber cuántas personas vendrán a Panamá, específicamente para participar de los carnavales.

En ese contexto dijeron que el Carnaval aunque genera un impacto económico muy grande, como es un evento nacional, el movimiento de dinero es local y no trae dinero fresco. “Personalmente creo que son muy pocas las (personas del exterior) que vendrían, específicamente, a pasar carnavales en Panamá y esos serían los ingresos, dinero fresco, que realmente produciría el Carnaval”, aseveró Alfaro.

Al respecto, el ex presidente de Camtur y fundador de la Convención Nacional de Turismo (Conatur), Antonio Alfaro, reforzó que el impacto económico del Carnaval existe pero es relativo en el interior de la república mas no en la ciudad de Panamá.

“Hay movimiento grande pero por el hecho de que es un evento local y no internacional, resulta que el dinero que se va a gastar el fin de semana en la ciudad de Panamá, se gasta es en el interior. Entonces se quedan la ciudad y los hoteles vacíos, porque se van para el interior”, remarcó Alfaro.

Para el expresidente de Camtur, en efecto, el Carnaval es un evento que mueve dinero dentro del país y ayuda muchísimo al interior de la República, lo cual “es bueno”, porque esta parte del país vive de un turismo estacional, de épocas, mientras que la capital por ser un área de negocios etc., tiene ocupación mayor o menor, pero tiene ocupación todo el año.

Entonces, el fresco económico real es local, es movimiento de dinero local, no es dinero fresco; y la razón es que apenas hace dos meses se anunció o sea no ha habido tiempo para proyectarse al exterior a hacer publicidad y a llamar la atención a programar viajes, paseos etc, para traer gente de afuera con dinero fresco que sería lo ideal”.

Díaz indicó que para estas fechas la mayor cantidad de visitantes se mueve en las partes donde hay Carnaval: Las Tablas, Pedasí, Chitré, Penonomé, Los Santos, Gualaca, Santiago, pero también dependiendo de los lugares donde tienes habitaciones de sol y playa (…).

“En estos lugares, para esta época de gran demanda la ocupación hotelera es 100% y ahí es donde se requiere que hayan más habitaciones”, afirmó Díaz. Mientras que para Alfaro “ahí hay un tema que es repetitivo en Panamá en todas las cosas y es la falta de planificación”.

El presidente de Camtur al final criticó que se le otorguen $2.5 o $3 millones al carnaval capitalino y solo $10 mil al carnaval de Pedasí, etc., por ejemplo, aún cuando se está observando el dinamismo que generan los carnavales del interior del país. El Carnaval 2023 tendrá lugar del 18 hasta el 21 de febrero.