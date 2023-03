Educación, turismo e IVM entre las prioridades del plan de trabajo de la nueva junta directiva de la CCIAP

Educación, turismo, situación del programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) y los demás problemas de esta institución de seguridad social forman parte de las prioridades del plan de trabajo de la nueva junta directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) para el periodo 2023-2024.

El nuevo presidente de la CCIAP para el periodo 20223-2024, Adolfo Fábrega, durante su pronunciamiento en la Primera Reunión Ordinaria de la Asamblea General. Cedida

Así lo afirmó el recién presidente electo del gremio empresarial, Adolfo Fábrega García de Paredes, en su pronunciamiento en la Primera Reunión Ordinaria de la Asamblea General, convocada por la CCIAP para desarrollar las elecciones para presidente y miembros de la Junta Directiva 2023-2024.

Fábrega dijo que como gremio deben "ser firmes en defender las recomendaciones derivadas de los diversos estudios que han proporcionado una visión cuantificada y realista del problema y sus posibles soluciones".

Y "dada la urgencia en tomar una decisión contundente y a largo plazo, nos corresponde ser directos y claros en comunicar las medidas que consideramos necesarias, sin escondernos detrás de recomendaciones dilatorias”, afirmó Fábrega.

Al mismo tiempo, adelantó que este año 2023, la CCIAP presentará la “Agenda País” 2024-2029, un programa enfocado en resaltar los temas más importantes para el análisis objetivo de la oferta electoral, así como en sentar las bases para algunos de los planes de acción que recomendaremos a los candidatos y a los que gobernarán el próximo quinquenio.

Los temas que se enfocaran en este plan son: educación como pilar para el bienestar a largo plazo de nuestro país, la justicia como fuente de confianza para las inversiones, el crecimiento económico competitivo, la institucionalidad como pilar para el fortalecimiento de la competitividad nacional y el emprendimiento y la empleomanía como fuente de generación de riqueza.

Fábrega tomará posesión del puesto como presidente de la CCIAP a partir del próximo 27 de abril, en medio de los preparativos y los desafíos de las próximas contiendas electorales, el domingo 5 de mayo de 2024, que destinarán el rumbo del país.

“Nos enfrentamos a un año electoral, con retos identificados que pondrán a prueba nuestra capacidad como directores de gremio, como destacados empresarios y como ciudadanos responsables”, comentó Fábrega.

Fábrega se convirtió en la septuagésimo segundo (72.°) presidente del gremio empresarial, y fue el único postulado para el cargo en estas elecciones de la CCIAP, gremio privado que representa a más de 1,700 empresas clasificadas en 15 sectores de la economía nacional.

Comitiva que acompaña a Fábrega: directores y suplentes

Fábrega reemplaza en el cargo a la empresaria Marcela Galindo De Obarrio. En estas elecciones también se escogió a los directores principales y suplentes que acompañarán a Fábrega durante este periodo.

La Junta Directiva 2023-2024 la conformarán 32 personas: presidente, 15 directores principales y sus suplentes, así como la presidente saliente. Así en el Grupo Nº1 Agropecuario salió electo como director Juan Arias y como suplente, Yacov Zizic; en el Grupo Nº2 Alimentación, Mario Díaz Brin quedó como director y Manuel Sossa como suplente; Grupo No.3 Industrias, Energía y Agua, Juan Andrés Navarro (director) y Arturo Siu (suplente).

Mientras que en Grupo No. 4 Construcción e Inmobiliario se eligió a Gustavo Taft (director) y a Jean J. Canavaggio (suplente); Grupo N°.5 Automotores y Equipos Pesados, Aurelio Barría Pino (director) e Iván Pérez (suplente); Grupo No. 6 Tecnología de Información y Comunicaciones, Emanuel Lyons Delvalle (director) y Mario Typaldos (suplente); Grupo No.7 Transporte y Logística, Rita Mendieta (directora) y Carlos Rabat (suplente); Grupo No.8 Artículos Personales, Melissa Pérez Patterson (directora) y Natalia Hidalgo (suplente); y en el Grupo No. 9 , Hogar y Oficina, Ashok Nandwani (director) y Stella Villareal (suplente).

Por su parte, en el Grupo No. 10 Salud y Químicos, resultó electo Gabriel García (director) y David Bianco (suplente); Grupo No. 11 Publicidad y Comunicación, Monique de Saint Malo (directora) y Mario Bárcenas (suplente); Grupo No. 12 Banca, Finanzas y Seguros, Patricia Planells (directora) y Jorge Manuel Arias (suplente); Grupo No. 13 Turismo y Esparcimiento, Fanny Márquez (directora) y Ernesto Orillac (suplente); Grupo No.14 Servicios Profesionales, Ana Lucrecia Tovar (directora) y Javier Said Acuña (suplente); y en el Grupo No.15 Desarrollo Humano, Gastón Faraudo III (director) y Cristian Ramos (suplente).