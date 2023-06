Educación al consumidor y consumo responsable

Los consumidores necesitan información, formación y educación. Son tres puntos clave en materia de consumo, para poder tomar mejores decisión en la vida cotidiana. Igualmente conocer sobre sus deberes y derechos, detectar cuándo me asiste la razón o cuando el agente económico cumple con las reglamentaciones de la Ley de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Ley 45 de 2007).

Recientemente, una conocida nos indicó que compró una refrigeradora, pero la vendedora no le ofreció la información adecuada del equipo, su funcionalidad y otras características básicas, que como consumidora debería tener claro antes de realizar la compra, partiendo del hecho de que en Panamá no existe derecho al retracto. Ella no estaba informada sobre este concepto, como muchos otros compradores y su apreciación era que le debían devolver el dinero.

Resultado, el equipo no le era funcional, pues ella contaba con una cocina muy pequeña sin suficiente espacio para que circule el aire caliente que arroja el compresor y mantener así un espacio fresco alrededor del equipo. Al no tomar las previsiones del caso, y además no asesorarse adecuadamente, fue una mala compra.

La Acodeco tiene programas de capacitaciones tanto en forma virtual como presencial, orientando a los agentes económicos como a los consumidores. Este año, según registros del Departamento de Educación suman más de 47 interacciones y más de mil personas capacitadas. Pequeños y grandes comerciantes, estudiantes, colaboradores de entidades del Estado se han visto beneficiados con estas tareas, que incluye llegar a áreas de difícil acceso.

Precisamente a través de la Unidad de la Unidad Móvil de Capacitación, se ha hecho énfasis en los estudiantes, porque representan un grupo vulnerable y que desconoce en términos generales, cuales son sus deberes y derechos.

Otra herramienta que recientemente se lanzó a sido la Escuela Virtual del Consumidor, un espacio de aprendizaje y referencia a consumidores, agentes económicos y público en general, las 24 horas los 7 días. Todos los cursos son online, desde la página web.

Estar atentos a las promociones y su publicidad, que se validen adecuadamente los decuentos a los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, revisar la fecha de caducidad de los productos, que pesen el pan en las panaderías, son ejemplos claros, que los consumidores hoy en día están más atentos y expresan su malestar en las redes sociales. Sin embargo, hace falta mucho más, tener claridad de la entidad que defiede a los consumidores no tiene competencia en todo, que hay situaciones que toca tramitar directamente con otras instituciones gubernamentales.

La finalidad de la educación para el consumo es proporcionar las herramientas necesarias para adquirir conocimiento y habilidades, que permitan mayor libertad de elegir bienes y servicios.