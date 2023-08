Panamá no se ha quedado atrás en el desarrollo de su ecosistema 'blockchain', dice experto

Pablo López, ingeniero en 'software' especializado en tecnología 'blockchain'. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Tanto Latinoamérica como Centroamérica son regiones emergentes que mayor uso y adopción tienen del blockchain. Esto se debe principalmente a la inflación y devaluación de las monedas, que provoca que algunos países busquen nuevas alternativ as.

Colombia, México y Argentina llevan por ahora la cabeza del desarrollo y ecosistema del blockchain. Sin embargo, Panamá trabaja en el tema, ya que desde hace años varios emprendedores se encaminan con iniciativas importantes.

Pablo López, ingeniero en software especializado en tecnología blockchain, brindó detalles del comportamiento que ha tenido la región en la adopción del uso de estos nuevos activos, durante su participación en el evento 'Bootcamp: La nueva dimensión digital'.

López destacó que Panamá tiene varias iniciativas, entre ellas la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, donde de manera gratuita informa a todos los usuarios que están interesados en entrar al mundo de las criptomonedas, diciéndoles qué es lo que deben hacer o por dónde tienen que ir.

Regulación

Uno de los principales retos que está viviendo el país en esta materia, según este experto, es la regularización, ya que la Corte Suprema de Justicia rechazó por inexequible el proyecto de ley sobre criptomonedas. A su juicio, todo se debió a que la propuesta presentaba una mala redacción que provocó su inconstitucionalidad.

“Lo que está ocurriendo en muchos países es que se trata de regular con la perspectiva del pasado, entonces, se ve a estas tecnologías más como una amenaza que como una oportunidad. Estamos viendo que la regulación lo que busca en muchos países es proteger el sistema actual, cuando no deberían tenerle miedo al cambio, porque al final son tecnologías que están aquí para que sean adoptadas y ajustadas a su medida”, enfatizó.

“Lo que está ocurriendo en muchos países es que se trata de regular con la perspectiva del pasado, entonces se ve a estas tecnologías más como una amenaza que como una oportunidad. Estamos viendo que la regulación lo que busca en muchos países es proteger el sistema actual, cuando no deberían tenerle miedo al cambio porque al final son tecnologías que están aquí para que sean adoptadas y ajustadas a su medida” PABLO LÓPEZ

INGENIERO EN 'SOFTWARE' ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍA 'BLOCKCHAIN'

Para este experto, es importante que la regulación permita a todos actuar con seguridad, a través de un lenguaje común, para que las personas y empresas que trabajen con esta nueva tecnología entiendan de qué se está hablando. “Lo más relevante es que este concepto esté alineado con las diferentes legislaciones que ya existen. La regulación más que necesaria es tener ese consenso de cuál es ese lenguaje imprescindible”, sostuvo.

El riesgo que suponían los criptoactivos o su mala publicidad, a juicio de López, es algo que ya no existe porque se han dado pasos importantes con legislaciones en Europa y Asia. Actualmente Estados Unidos, dijo, está decidiendo si las regulan en el ámbito de security por una bolsa de valores o de utility bajo las leyes de comercio.

A diferencia de hace dos años, ahora se están dando cambios con las monedas digitales en los bancos centrales y que las grandes empresas ya están utilizando, según el experto. “Todo esto es una carrera que no ha hecho más que empezar y que, en este caso, para Panamá le supone una gran oportunidad, teniendo en cuenta que al no tener banco central no necesita de una infraestructura, por lo cual puede ser mucho más ágil. Apostamos a que Panamá tome la iniciativa con este cambio y tenga así una posición de liderazgo en toda la región”, aseguró.

Oportunidades

En medio de estas tendencias tecnológicas en el mundo, López destacó que la ventana de oportunidades que se está abriendo con el blockchain es sobre todo aquella aplicada al sector financiero con activos digitales para poder realizar transacciones.

“Esto representa un cambio enorme para lo que son los diferentes modelos de negocio, ya que presenta no solo alternativas de financiación para las empresas, sino también que abre nuevos canales, a través de los cuales se pueden comercializar nuevos productos y servicios”, señaló.

Según el experto, si bien la tecnología nació con un principio de descentralización para que cada usuario pueda ser el gestor de su propio patrimonio o riqueza, también es cierto que a través de las criptomonedas algunos tengan el comportamiento humano de “inseguridad” y opten por confiar en una entidad financiera para realizar los depósitos de sus activos digitales. “Esto sería más para aquellos usuarios que no quieren hacerse cargo de sus activos y decidan confiar en una entidad financiera”, puntualizó.

Aunque estemos lejos de este proceso de involucramiento, López recordó que los bancos tienen la capacidad de actuar, a través de sus recursos, con iniciativas de promoción de nuevos productos y actividades que impulsen las criptomonedas. “Hasta ahora no se han dado entidades que ayuden a la adopción real de las criptomonedas, con lo cual es el momento para que den ese paso, que se abran al diálogo o a la conversación con las diferentes startups como primer paso”, dijo.

En el futuro, López prevé que va a llegar un momento en que las criptomonedas podrán ser utilizadas en productos financieros, que le permitan a la persona, incluso, tener un nivel crediticio. En una fase más avanzada, detalló, estará la tokenización de un activo con un valor subyacente, físico o virtual, que sea intercambiada y pueda ser utilizada como medio de pago.

Recomendaciones

Para los que están interesados en entrar en el mundo de las criptomonedas y el blockchain, López recomendó hacer el proceso sin tanta “prisa”, ya que ve importante que se enfoquen en preguntar, investigar, conocer el mercado y quiénes podrían estar detrás, porque reconoció que desafortunadamente siempre habrá personas que se quieran aprovechar de estas tecnologías para hacer comportamientos inadecuados.

“Hay que entrar en esa conversación. Hablemos con nuestros asesores para no dar ningún paso en falso, busquemos información y detectemos a las comunidades para conocer no solo a los expertos, sino las herramientas que les puedan facilitar su desempeño, día a día, ya sea profesional o privada”, concluyó.