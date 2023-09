Acodeco destruye más de 1,300 productos en Bocas del Toro y detecta a gasolinera que no ajusto precios

En la provincia de Bocas del Toro, personal de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), levó a cabo la destrucción de más de 1,300 productos vencidos, deteriorados y en venta, pero sin precio a la vista, según dieron a conocer este sábado 9 de septiembre.

En la nota, la Acodeco detalla que se trató de 1,315 productos vencidos, 15 deteriorados y 27 falta de precio a la vista; todos decomisados durante el operativo realizado en esta semana, en los distritos de Almirante, Changuinola y Chiriquí Grande.

Los productos vencidos y deteriorados fueron decomisados, y posteriormente destruidos. Entre los mismos, se encontraban gaseosas, embutidos, pañales desechables, aceite y cereales para bebé, jugos, cervezas, golosinas, ingrediente para preparar comida, yogures, gelatina y medicamentos.

Cabe señalar que, desde enero hasta la fecha, la Acodeco de Bocas del Toro ha verificado 342 agentes económicos de esta provincia. Esta permanente fiscalización del cumplimiento de las normas de protección al consumidor, ha dado como resultado la detección de 12,325 irregularidades. Además, ubicaron 12,027 productos vencidos y deteriorados, 153 productos sin precio a la vista y nueve sin fecha de vencimiento.

Verificación del precio de venta máxima en las estaciones de combustible

Mediante verificación de la Resolución No. MIPRE-2023-0035114, de 6 de septiembre de 2023, que empezó a regir a las 5:59 a.m., de ayer 8 de septiembre; se detectó que la estación de combustible Servicentro Sincotavecop, del corregimiento de Changuinola, Avenida 17 de abril, no había realizado cambio de precios máximos de venta al público.

Al momento de la inspección, el tablero con los precios no anunciaba la disminución anunciada para los próximos 14 días sino que la gasolina de 95 octanos costaba $1.273, cuando debió ser $1.213 por litro, y la de 91 octano estaba a $1.147, cuando el precio era de $1.141.

Debido a lo anterior, el personal de la Acodeco procedió con el levantamiento del acta con anomalía, destacó la entidad en su reporte de este sábado.