Banesco demanda a Panamá por la ejecución 'indebida' de fianzas de obras

Banesco Holding Latinoamérica (España), S.A y su filial panameña Banesco S.A. interpusieron una demanda de arbitraje internacional contra Panamá

Banesco Holding Latinoamérica (España), S.A y su filial panameña Banesco S.A. interpusieron una demanda de arbitraje internacional contra Panamá por la ejecución “indebida” de fianzas de obras.

La presentación formal la hicieron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), una institución del Banco Mundial (BM), quien registró la demanda el pasado 8 de septiembre.

El grupo alega la violación del tratado bilateral de protección de inversiones entre España y Panamá de 1997. Además, sostienen que la activación del litigio se produce tras no llegarse a un acuerdo con el Gobierno panameño, con quien se iniciaron negociaciones hace más de nueve meses, detalló el medio español El País.

Según fuentes conocedoras del litigio, al que tuvo acceso el medio español, la reclamación se debe a la ejecución de fianzas extemporáneas por parte de algunas entidades estatales como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el Ministerio de Educación, entre otras.

Manifestaron que estas entidades no supervisaron sus obras a tiempo ni activaron sus mecanismos de reclamación frente a los obligados principales, y después de cinco años han exigido coberturas vencidas.

En su demanda, Banesco alega que dichas acciones de ejecución de fianzas extemporáneas van en contra de la Ley 22 de 2006 que regula la contratación pública y pueden representar para Banesco Seguros Panamá pérdidas y gastos relevantes. Por lo tanto, Banesco Seguros Panamá están impugnando dichas ejecuciones ante las instancias administrativas y judiciales panameñas, sin que esté obteniendo por el momento el amparo esperado, de acuerdo con El País.

Clifford Chance es la firma de abogados que representa al grupo Banesco, mientras que Panamá se defiende a través de su Ministerio de Economía y Finanzas. La cuantía de la reclamación no ha sido hecha pública.

Reacción

Los reclamos de fianzas extemporáneas contra el Gobierno panameño es un tema que ha estado alertando la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea), desde 2019, cuando varias instituciones del Estado comenzaron a reclamar la ejecución extemporánea de fianzas emitidas desde el año 2016, que debieron ser presentadas en el periodo establecido en la fianza, es decir, luego de conocido el incumplimiento, no años después. Cabe resaltar que Banesco Seguros Panamá es miembro de Apadea.

La presidenta de Apadea, Gina Herrero, en una entrevista con La Estrella de Panamá hace unos meses, confirmó que los reclamos recibidos suman más de $50 millones y son de proyectos estatales correspondientes a los años 2014 hasta 2016, pero presentados en 2019. Entre algunas de las obras ene esa situación se encuentran techos de esperanza, cero letrina, centros de salud, obras del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación.

Criticó que estas reclamaciones, “desde todo punto de vista es considerado lesivo para el ordenamiento jurídico, ya que afecta de manera injusta a las aseguradoras asociadas, quienes han visto afectado su patrimonio al hacer frente a reclamaciones a través de órdenes de secuestro de cuentas bancarias por parte del Estado, o de subrogaciones en negociaciones donde el Estado ha hecho valer la jurisdicción coactiva, como medida coercitiva”.

Hasta la fecha cada reclamo, dijo, se ha estado trabajando desde las instancias del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (DGCP) y en apelación a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Agregó que en el proceso algunas aseguradoras presentaron apelaciones, asumieron los reclamos o terminaron las obras.

“Se reclaman proyectos que eran entre 2014 y 2016. Por eso la palabra extemporáneos, porque no eran proyectos que estaban en curso sino que eran proyectos viejos, de los cuales hubo un incumplimiento y no se reclamó a la aseguradora en el tiempo establecido por ley, sino que se hizo después de cinco años”, subrayó.

Para Herrero, la ejecución de fianzas extemporáneas “han ocasionado pérdidas por sumas millonarias, afectando la reputación y la capacidad de defensa de las aseguradoras asociadas, además de ser contrarias al debido proceso establecido en la Ley de Contrataciones Públicas en su artículo 131, según la modificación del año 2020”.

Defendió que las empresas asociadas han culminado centenares de proyectos de contratistas que incumplieron con el Estado, cuyos reclamos fueron presentados oportunamente de conformidad con las leyes que regulan la contratación pública.

Explicó que “las reclamaciones presentadas por algunos funcionarios fuera de los periodos que establece la ley, no hacen más que empañar los esfuerzos de nuestro país por salir de las listas grises, y deja una marca irreversible en las empresas reaseguradoras internacionales que observan con preocupación el mercado asegurador panameño”.

La norma

Las fianzas están reguladas por un decreto que emite la Contraloría General de la República. Este establece que los reclamos de fianza deben ser presentados a los 20 o 30 días de darse el conocimiento del incumplimiento del contrato.

“Si el proyecto estaba abandonado desde 2015, el incumplimiento no se dio a conocer en 2019 sino en 2015, entonces, esa reclamación es extemporánea. El texto que la Contraloría emite te da un procedimiento e informa que cuando la entidad conoce de un reclamo debe presentarlo a la compañía de seguro dentro de los 20 días hábiles del conocimiento del incumplimiento”, enfatizó Herrero.

“Si tú no presentas ese reclamo en ese tiempo se convierte en extemporáneo porque tienes un periodo para presentar las evidencias del cumplimiento. Si las pruebas no se presentan en el periodo y lo haces 5 años después, nosotros como compañía de seguro entendemos que ese reclamo no procede porque la otra parte no cumplió con los términos, porque en los textos de la fianza se dicta que quien debe notificar a la aseguradora sobre un reclamos es la entidad contratante”, añadió.

Segundo caso

El caso de Banesco sería el segundo arbitraje internacional por reclamos de fianzas extemporáneas contra el Gobierno Nacional, que se ha dado en 2023, ya que el primero lo hizo otra empresa asociada a Apadea.

Consultada al respecto, Herrero indicó que “tengo entendido que es un arbitraje de inversión, pero no te puedo dar detalles porque desconozco los temas”.