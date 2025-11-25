ACP anuncia reuniones sobre futuro de puertos de Corozal y Telfers

El Canal de Panamá tendrá reuniones la próxima semana para discutir el futuro de los puertos de Corozal y Telfers. Así lo adelantó este martes 25 de noviembre el administrador de la vía interoceánica, Ricaurte Vásquez, durante una presentación a la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

“Después del 21 de diciembre salen todos estos anuncios de que BlackRock va a adquirir las terminales portuarias y que una compañía naviera específica va a controlarlas. En el Canal de Panamá decimos: hombre, nunca hemos tenido tanta publicidad global. Vamos a ver si aprovechamos esto y hacemos una propuesta para terminales portuarias”, contó Vásquez. Destacó que luego del anuncio, la competencia, en este caso Cosco Shipping (empresa estatal china), adquirió el ferrocarril por $600 millones. “Entonces decidimos desempolvar todo lo que habíamos trabajado con Corozal. Y, ahora estamos proponiendo una idea un poquito más agresiva: Corozal y Telfers al mismo tiempo. Porque es sistémico, no puntual. Es un tema de sistemas de mover cargas contenerizadas. Y, ya sabiendo que el ferrocarril va a estar operando, tenemos que comenzar un proceso de conversaciones individuales. Las conversaciones individuales las comenzamos la próxima semana”, detalló.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que empresas chinas participen y puedan ser adjudicadas estas concesiones, el administrador recordó la neutralidad que debe mantener el Canal. “El principio es que nosotros somos, bajo el Tratado de Neutralidad, abiertos a la participación de todas las partes interesadas. ¿Cuáles son los criterios finales para poder hacer la selección? Es algo que todavía tenemos que llegar allá”, señaló. Confirmó que la estatal china Cosco participó en reuniones este año mostrando interés. Al ser cuestionado sobre el posible conflicto geopolítico con Estados Unidos de que una estatal china obtenga la concesión del puerto, Vásquez respondió: “uno cruza el puente cuando llega al río. Vamos primero a ver cómo llegamos al río y después discutimos sobre esa materia. Hasta ahora nosotros tenemos que hacerlo en la más amplia competencia, recibir propuestas y desarrollar los criterios en el mejor interés del Canal de Panamá y del país”.