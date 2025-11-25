ACP anuncia reuniones sobre futuro de puertos de Corozal y Telfers

El administrador hizo un balance de los distintos proyectos de inversión que adelanta el Canal de Panamá. La prioridad sigue siendo el embalse de río Indio, con el que esperan garantizar suficiente agua para las operaciones del Canal y la ciudadanía.Precisó que todavía se encuentran en la fase de conversaciones con las comunidades que serían afectadas por la construcción, en las que viven unas 2,500 personas. 'Nosotros entregamos aproximadamente unos 200 títulos de propiedad hace como dos semanas. Es un proceso largo, pero para nosotros es una responsabilidad importante. El punto de partida es que la cuenca hidrográfica del Canal no es propiedad del Canal. Es propiedad de los moradores. Primero tienen que tener el título de propiedad, aunque sea título posesorio; y nosotros vamos a respetar esa propiedad. Es con ellos con quienes tenemos que hablar', explicó.Sobre el gasoducto, adelantó que entre 17 a 20 empresas han mostrado interés, pero apuntó que aún se encuentran en una etapa preliminar, conversando individualmente con distintas empresas interesadas. El gasoducto se enfocaría en gas de cocina, transportando etano, butano y propano. De llevar estos tres gases, estima que pasarían unos 2 millones de barriles al día. Sin embargo, todavía falta por definir las especificaciones del gasoducto y si llevará los tres gases. 'Hace varios años llegó una propuesta no solicitada para hacer el gasoducto. Se evaluó, se llegó a la conclusión de que el proyecto era de interés, y habiendo tomado la decisión de que es de interés, se está procediendo con los pasos subsiguientes para poder abrirlo a la más amplia competencia. Las reuniones deben terminar esta semana', puntualizó.