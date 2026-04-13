ACP mantiene recobros por fallo; UCOC insiste en que son ilegales

El conflicto tiene como base interpretaciones distintas del fallo de la Sala Tercera del Supremo.El vicepresidente de Capital Humano de la ACP, Rubén Pérez, dijo una entrevista previa con este medio que la actuación de la institución responde a la obligación de cumplir el fallo de la Corte.'Como funcionarios públicos, estamos obligados a acatar el régimen legal que rige al Canal de Panamá. Ante un fallo de la Corte que ordena suspender pagos considerados ilegales y recobrar esos montos, no tenemos discrecionalidad para tomar otra decisión', explicó.Pérez indicó que, según la interpretación institucional, los pagos realizados durante el periodo cuestionado no debieron efectuarse. 'Es un pago que no se debió haber hecho según el fallo de la Corte Suprema de Justicia', sostuvo.El funcionario reconoció que se trata de una medida difícil para los trabajadores, pero insistió en que responde a una obligación legal. 'Entendemos que es una situación complicada, pero desde el punto de vista legal no podemos hacer otra cosa que respetar el fallo y recobrar las sumas pagadas', afirmó.Asimismo, subrayó que tanto la administración como los capitanes y oficiales de cubierta son funcionarios públicos, por lo que ambos están sujetos al cumplimiento de la decisión judicial. 'Si la administración no ejecuta el recobro, incluso podría exponerse al trabajador a riesgos legales por haber recibido recursos del Estado sin sustento jurídico', advirtió.En contraste, la UCOC sostiene que los fallos judiciales no tienen efectos retroactivos y que los salarios ya pagados constituyen derechos adquiridos.