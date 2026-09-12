Acuerdo que prohíbe cobro de comisiones y recargos bancarios ya es oficial

El Acuerdo No. 7-2026 (del 25 de agosto de 2026) de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), que modifica y adiciona artículos clave al Acuerdo No. 4-2011 sobre el cobro de comisiones y recargos bancarios, ya es oficial, tras su promulgación en la Gaceta Oficial No. 30609 D, publicada este jueves 10 de septiembre.
La nueva regulación establece restricciones a determinados cobros y busca reforzar la transparencia y protección de los derechos de los consumidores bancarios.
Entre la principales medidas, los bancos no podrán aplicar comisiones ni cargos por retiros o depósitos en efectivo realizados de manera presencial en cuentas corrientes o de ahorro durante el horario de atención regular. Entre las principales medidas están:
En materia crediticia, el Acuerdo No. 7-2026 establece lo siguiente:
El marco legal protege al deudor al exigir que: si el cliente está al día y paga más de la cuota pactada, el excedente debe aplicarse directamente al capital insoluto, no a intereses ni cuotas futuras.
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