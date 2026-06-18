Agroindustria Competitiva impulsa a 45 empresas panameñas en su quinta edición

Uno de los testimonios más destacados fue el de Jesús Sánchez, representante de Café Capira, proveniente de la comunidad de Marganao en Siri Grande. La empresa produce un café robusta mejorado de tostado medio, con notas de chocolate y miel de panela, que ya ha conquistado ferias internacionales en Lima y otros espacios comerciales.Sánchez relató que su primera participación en Agroindustria Competitiva fue en 2025 y que este año volvieron a mostrar su producto.<i><b>'Aprendimos cómo manejar una empresa, llevar la contabilidad, el presupuesto y cómo vender y promocionar nuestro café. Esa experiencia nos permitió crecer y aplicar esos conocimientos en nuestra finca, que ya cuenta con más de seis hectáreas cultivadas y ha producido más de 38 quintales de café. Gracias al proyecto hemos podido participar en ferias internacionales y posicionar nuestro producto en distintos mercados', </b></i>comentó el representante de Café Capira.