Agroindustria Competitiva impulsa a 45 empresas panameñas en su quinta edición

El lanzamiento de la quinta edición de Agroindustria Competitiva (AIC), impulsada por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), no solo marcó la continuidad de un programa que ha beneficiado a más de 293 empresas desde 2022, sino que también se convirtió en un espacio para escuchar las voces de quienes han transformado sus negocios gracias a esta iniciativa. Agroindustria Competitiva una plataforma para proyectar sus productos Hecho en Panamá dentro y fuera del país. Empresarios y representantes gremiales compartieron experiencias que evidencian cómo el acompañamiento técnico, la capacitación y las ruedas de negocios han fortalecido la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas panameñas.

Café Capira

Uno de los testimonios más destacados fue el de Jesús Sánchez, representante de Café Capira, proveniente de la comunidad de Marganao en Siri Grande. La empresa produce un café robusta mejorado de tostado medio, con notas de chocolate y miel de panela, que ya ha conquistado ferias internacionales en Lima y otros espacios comerciales. Sánchez relató que su primera participación en Agroindustria Competitiva fue en 2025 y que este año volvieron a mostrar su producto. “Aprendimos cómo manejar una empresa, llevar la contabilidad, el presupuesto y cómo vender y promocionar nuestro café. Esa experiencia nos permitió crecer y aplicar esos conocimientos en nuestra finca, que ya cuenta con más de seis hectáreas cultivadas y ha producido más de 38 quintales de café. Gracias al proyecto hemos podido participar en ferias internacionales y posicionar nuestro producto en distintos mercados”, comentó el representante de Café Capira.

Alimentos El Bosque S.A

Otro ejemplo fue el de James de la Oss, copropietario de Alimentos El Bosque S.A., empresa dedicada a la producción de quesos mozzarella y prensado elaborados con fórmulas familiares y 100% naturales. De la Oss explicó que su modelo de negocio incluye una política de trabajo comunitario con unas 50 familias productoras de leche tipo C en Herrera, a quienes garantizan un precio estable durante todo el año. “Agroindustria Competitiva nos permitió desarrollar estrategias de mercadeo y comercio digital, además de actualizar nuestros manuales de buenas prácticas de manufactura. Gracias a este acompañamiento logramos mayor visibilidad, participar en ferias internacionales y consolidarnos como empresa formal en Panamá”, señaló De la Oss.

Innovación y visión estratégica

Los resultados también se reflejan en empresas como Productos Tía Naty, que aumentó su producción diaria de 300–400 unidades a 900, además de incrementar sus ventas de $80,000 a $100,000 en 2025. Su representante, Orlando Zury, destacó que el mayor cambio fue aprender a “pensar como empresarios y planificar el crecimiento del negocio”. Por su parte, Dorya Hinds, representante de Salsa Picante D’Doria, subrayó que el programa les permitió mirar más allá de la operación diaria. “Agroindustria Competitiva nos ayudó a analizar nuestra empresa de manera integral, fortaleciendo aspectos técnicos, administrativos, financieros y estratégicos que son fundamentales para crecer y mantenernos competitivos”, señaló Hinds.

La voz gremial