Panamá recibirá 94 delegaciones para la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico

Un total de 94 delegaciones nacionales e internacionales han confirmado su participación en la Semana de Alto Nivel del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, que se desarrollará del 20 al 27 de junio, informó este jueves 18 de junio el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann.

El anuncio se realizó durante una sesión extraordinaria de la Sociedad Bolivariana de Panamá dedicada al Congreso Anfictiónico y a los aportes del Perú al panamericanismo, como parte de las actividades conmemorativas por los 200 años de este encuentro histórico promovido por el Libertador Simón Bolívar.

Guevara Mann, quien también preside la Sociedad Bolivariana de Panamá, destacó que la amplia participación internacional refleja la vigencia de los principios que inspiraron la convocatoria realizada por Bolívar desde Perú el 7 de diciembre de 1824.

Según el funcionario, el Congreso Anfictiónico representó un esfuerzo pionero para fomentar la cooperación, la integración y la solidaridad entre las naciones latinoamericanas, principios que continúan siendo relevantes en el escenario internacional actual.

Durante la jornada, los académicos peruanos Cecilia Bákula y José Francisco Gálvez Montero ofrecieron conferencias magistrales en las que analizaron el contexto histórico y político que dio origen al Congreso Anfictiónico, así como la visión bolivariana sobre el orden constitucional, la libertad y la unidad regional.

Por su parte, el embajador de Perú en Panamá, Mario López Chávarri, resaltó las actividades impulsadas por la misión diplomática peruana para promover el legado bolivariano durante el Año del Bicentenario, mediante iniciativas académicas y culturales.

Los especialistas coincidieron en que el Congreso Anfictiónico sigue siendo una referencia para el diálogo político y la integración regional, dos siglos después de su realización.

En el marco del evento, la Embajada de Perú y la familia Halman Brid entregaron documentos históricos a la Sociedad Bolivariana de Panamá para fortalecer su patrimonio documental.

La actividad concluyó con una presentación cultural del saxofonista Jonathan Tejada, quien interpretó obras de compositores peruanos.