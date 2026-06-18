Bancada del PRD elige a Benicio Robinson como presidente para el tercer período legislativo

La elección ocurre en un contexto en el que la <b>Asamblea Nacional</b> se prepara para abordar iniciativas relacionadas con temas económicos, sociales e institucionales que forman parte de la agenda pública del país.En un comunicado, los diputados perredistas señalaron que mantendrán su compromiso de impulsar propuestas orientadas al desarrollo nacional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la búsqueda de soluciones a los principales desafíos que enfrenta Panamá.La bancada también destacó que afronta este nuevo período legislativo con el objetivo de continuar su labor parlamentaria con responsabilidad y vocación de servicio.El Partido Revolucionario Democrático constituye una de las principales fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional y su junta directiva de bancada desempeña un papel clave en la definición de posiciones frente a los proyectos de ley y debates de interés nacional.