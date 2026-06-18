Bancada del PRD elige a Benicio Robinson como presidente para el tercer período legislativo

La Bancada de Diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) escogió este jueves a la junta directiva que dirigirá sus labores durante el tercer período legislativo de la Asamblea Nacional.

Durante una reunión interna de bancada, los diputados eligieron a Benicio Robinson como presidente, a Raúl Pineda como vicepresidente y a Flor Brenes como secretaria, quienes asumirán la responsabilidad de coordinar las estrategias y posiciones políticas del colectivo dentro del Órgano Legislativo.

Según informó la Secretaría Nacional de Comunicación del PRD, la nueva directiva tendrá entre sus principales tareas promover la coordinación de los trabajos legislativos, fortalecer la unidad de la bancada y fomentar el diálogo en torno a los proyectos que se discutan durante el nuevo período de sesiones.