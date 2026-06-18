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Política

Bancada del PRD elige a Benicio Robinson como presidente para el tercer período legislativo

Benicio Robinson presidirá la bancada del PRD.
Benicio Robinson presidirá la bancada del PRD. Cedida | PRD
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 18/06/2026 16:19
Durante una reunión interna de bancada, los diputados eligieron a Benicio Robinson como presidente, a Raúl Pineda como vicepresidente y a Flor Brenes como secretaria

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La Bancada de Diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) escogió este jueves a la junta directiva que dirigirá sus labores durante el tercer período legislativo de la Asamblea Nacional.

Durante una reunión interna de bancada, los diputados eligieron a Benicio Robinson como presidente, a Raúl Pineda como vicepresidente y a Flor Brenes como secretaria, quienes asumirán la responsabilidad de coordinar las estrategias y posiciones políticas del colectivo dentro del Órgano Legislativo.

Según informó la Secretaría Nacional de Comunicación del PRD, la nueva directiva tendrá entre sus principales tareas promover la coordinación de los trabajos legislativos, fortalecer la unidad de la bancada y fomentar el diálogo en torno a los proyectos que se discutan durante el nuevo período de sesiones.

Bancada del PRD elige a Benicio Robinson como presidente para el tercer período legislativo

La elección ocurre en un contexto en el que la Asamblea Nacional se prepara para abordar iniciativas relacionadas con temas económicos, sociales e institucionales que forman parte de la agenda pública del país.

En un comunicado, los diputados perredistas señalaron que mantendrán su compromiso de impulsar propuestas orientadas al desarrollo nacional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la búsqueda de soluciones a los principales desafíos que enfrenta Panamá.

La bancada también destacó que afronta este nuevo período legislativo con el objetivo de continuar su labor parlamentaria con responsabilidad y vocación de servicio.

El Partido Revolucionario Democrático constituye una de las principales fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional y su junta directiva de bancada desempeña un papel clave en la definición de posiciones frente a los proyectos de ley y debates de interés nacional.

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