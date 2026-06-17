Panamá espera una derrama económica hasta tres veces mayor que la inversión del Bicentenario del Congreso Anfictiónico

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, aseguró ayer que la derrama económica que generará la Semana de Alto Nivel del Bicentenario del Congreso Anfictiónico multiplicará entre dos y tres veces la inversión realizada por el Estado panameño para la organización de los eventos, estimada en $15 millones.

De acuerdo con el jefe de la diplomacia panameña, detrás de la logística de las actividades que se desarrollarán la próxima semana —la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico y la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA)— hay más de seis meses de planificación.

Por su parte, el vicecanciller de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, adelantó que varios líderes de la región han confirmado su asistencia, entre ellos los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo; de Ecuador, Daniel Noboa y de Colombia, Gustavo Petro; así como el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Según indicó, la cita diplomática busca fortalecer los vínculos de cooperación e integración regional, además de abordar desafíos comunes como el crimen organizado, la seguridad regional y la sostenibilidad ambiental.

El vicecanciller Carlos Arturo Hoyos destacó en cambio que, con la celebración de esta Semana de Alto Nivel, Panamá demuestra su capacidad de conectar países, facilitar el diálogo y ofrecer un espacio de convergencia para naciones amigas y hermanas.

“Contaremos con una participación importante de países europeos. Por ejemplo, el Reino Unido estará representado por autoridades de alto nivel. (...) Se abordarán temas como la situación política y de seguridad en Haití, la crisis humanitaria que enfrenta ese país y otros desafíos regionales. También se analizarán temas relacionados con Bolivia y el fortalecimiento de los sistemas democráticos. Estamos convencidos de que este esfuerzo organizativo se traducirá en consensos y compromisos constructivos bajo el concepto del multilateralismo útil”, precisó Hoyos.