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Panamá espera una derrama económica hasta tres veces mayor que la inversión del Bicentenario del Congreso Anfictiónico

La conferencia de prensa se celebró ayer en el Salón Gran Bolívar del Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La conferencia de prensa se celebró ayer en el Salón Gran Bolívar del Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por
José Vilar
  • 18/06/2026 00:00
La Semana de Alto Nivel del Bicentenario del Congreso Anfictiónico y la 56.ª Asamblea General de la OEA reunirán en Panamá a más de 2,500 participantes de 86 países y organismos internacionales, en una cita diplomática que, según el Gobierno, reforzará el papel del país como centro del multilateralismo y el diálogo regional

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El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, aseguró ayer que la derrama económica que generará la Semana de Alto Nivel del Bicentenario del Congreso Anfictiónico multiplicará entre dos y tres veces la inversión realizada por el Estado panameño para la organización de los eventos, estimada en $15 millones.

De acuerdo con el jefe de la diplomacia panameña, detrás de la logística de las actividades que se desarrollarán la próxima semana —la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico y la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA)— hay más de seis meses de planificación.

Por su parte, el vicecanciller de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, adelantó que varios líderes de la región han confirmado su asistencia, entre ellos los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo; de Ecuador, Daniel Noboa y de Colombia, Gustavo Petro; así como el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Según indicó, la cita diplomática busca fortalecer los vínculos de cooperación e integración regional, además de abordar desafíos comunes como el crimen organizado, la seguridad regional y la sostenibilidad ambiental.

El vicecanciller Carlos Arturo Hoyos destacó en cambio que, con la celebración de esta Semana de Alto Nivel, Panamá demuestra su capacidad de conectar países, facilitar el diálogo y ofrecer un espacio de convergencia para naciones amigas y hermanas.

“Contaremos con una participación importante de países europeos. Por ejemplo, el Reino Unido estará representado por autoridades de alto nivel. (...) Se abordarán temas como la situación política y de seguridad en Haití, la crisis humanitaria que enfrenta ese país y otros desafíos regionales. También se analizarán temas relacionados con Bolivia y el fortalecimiento de los sistemas democráticos. Estamos convencidos de que este esfuerzo organizativo se traducirá en consensos y compromisos constructivos bajo el concepto del multilateralismo útil”, precisó Hoyos.

Los preparativos

Durante una conferencia de prensa celebrada en el Salón Gran Bolívar del Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guevara Mann explicó que la administración del presidente José Raúl Mulino se ha propuesto conmemorar el bicentenario del Congreso Anfictiónico de la forma más “lúcida y prominente posible”.

Las actividades comenzarán el 20 de junio con la reunión preparatoria de la XXXI Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), seguida al día siguiente por la reunión ministerial del organismo.

El 22 de junio, fecha central de la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, las actividades iniciarán en el Palacio Bolívar con una ofrenda floral al Libertador Simón Bolívar y el recibimiento protocolar de las delegaciones internacionales. Posteriormente, ministros, viceministros y otros jefes de delegación participarán en una conferencia ministerial, mientras que los jefes de Estado y de Gobierno sostendrán un diálogo privado encabezado por el presidente Mulino.

Uno de los momentos más significativos de la jornada será la ceremonia de traspaso de las actas originales del Congreso Anfictiónico de Panamá, que hasta ahora pertenecen a la República Federativa de Brasil. Los documentos fueron entregados en depósito a Panamá en el año 2000; sin embargo, el Gobierno brasileño accedió recientemente a donarlos de manera definitiva al Estado panameño en el marco de la conmemoración del bicentenario.

La firma oficial del acuerdo se realizará en el histórico Salón Bolívar, donde también tendrá lugar una sesión solemne de la Sociedad Bolivariana de Panamá.

Ese mismo día, a las 6:30 p.m., se celebrará en el Centro de Convenciones Atlapa la ceremonia de apertura de la 56.ª Asamblea General de la OEA, con la participación del secretario general del organismo, Albert Ramdin, y del presidente de la República. Las sesiones plenarias de la Asamblea se extenderán durante los días 23 y 24 de junio.

La agenda internacional continuará el 25 de junio con la XI Reunión Ministerial de la Comunidad de las Democracias, una coalición integrada por 31 países democráticos, y el 26 de junio con el Foro de Líderes Globales, que reunirá a especialistas y representantes internacionales para debatir sobre democracia, multilateralismo, seguridad, desarrollo sostenible e innovación.

Las actividades culminarán con el evento especial ‘El Perú saluda a Panamá en el Bicentenario del Congreso Anfictiónico’, una iniciativa que resaltará el papel histórico de Lima en la convocatoria original del Congreso de 1826.

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