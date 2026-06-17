Panamá espera una derrama económica hasta tres veces mayor que la inversión del Bicentenario del Congreso Anfictiónico

El <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/mire-ministerio-de-relaciones-exteriores">canciller de la República</a>, <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/javier-martinez-acha">Javier Martínez-Acha</a>, aseguró ayer que la derrama económica que generará la Semana de Alto Nivel del Bicentenario del <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/congreso-anfictionico">Congreso Anfictiónico</a> multiplicará entre dos y tres veces la inversión realizada por el Estado panameño para la organización de los eventos, estimada en $15 millones.De acuerdo con el jefe de la diplomacia panameña, detrás de la logística de las actividades que se desarrollarán la próxima semana —la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico y la 56.ª Asamblea General de la <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/oea-organizacion-de-estados-americanos">Organización de los Estados Americanos (OEA)</a>— hay más de seis meses de planificación.Por su parte, el vicecanciller de Asuntos Multilaterales y Cooperación, <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/carlos-guevara-mann">Carlos Guevara Mann</a>, adelantó que varios líderes de la región han confirmado su asistencia, entre ellos los presidentes de <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/guatemala">Guatemala</a>, <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/bernardo-arevalo-de-leon">Bernardo Arévalo</a>; de <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/ecuador">Ecuador</a>, <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/daniel-noboa">Daniel Noboa</a> y de Colombia, Gustavo Petro; así como el vicepresidente de <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/el-salvador">El Salvador</a>, Félix Ulloa. Según indicó, la cita diplomática busca fortalecer los vínculos de cooperación e integración regional, además de abordar desafíos comunes como el crimen organizado, la seguridad regional y la sostenibilidad ambiental.El vicecanciller <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/carlos-hoyos">Carlos Arturo Hoyos</a> destacó en cambio que, con la celebración de esta Semana de Alto Nivel, Panamá demuestra su capacidad de conectar países, facilitar el diálogo y ofrecer un espacio de convergencia para naciones amigas y hermanas.'Contaremos con una participación importante de países europeos. Por ejemplo, el Reino Unido estará representado por autoridades de alto nivel. (...) Se abordarán temas como la situación política y de seguridad en Haití, la crisis humanitaria que enfrenta ese país y otros desafíos regionales. También se analizarán temas relacionados con Bolivia y el fortalecimiento de los sistemas democráticos. Estamos convencidos de que este esfuerzo organizativo se traducirá en consensos y compromisos constructivos bajo el concepto del multilateralismo útil', precisó Hoyos.