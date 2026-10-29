¿Ahorras lo que te sobra? El error que destruye tus finanzas personales

Ahorrar suele asociarse con guardar el dinero que sobra después de cubrir los gastos mensuales. Sin embargo, cuando se planifica de forma consciente, se convierte en una herramienta fundamental para enfrentar imprevistos, alcanzar metas personales y tomar decisiones con mayor flexibilidad. Ante este escenario, el Índice de Bienestar Financiero presentado recientemente por APC Experian en Panamá revela que solo el 44% de los hogares reporta ahorrar de manera regular. Al mismo tiempo, la medición mostró una señal positiva: el indicador de finalidad del ahorro alcanzó 84 puntos sobre 100, lo que refleja que quienes logran ahorrar lo hacen con objetivos claros y una visión orientada a construir estabilidad a largo plazo. El verdadero desafío radica en lograr que esa disposición se traduzca en una práctica constante y sostenible. “Cuando el ahorro tiene un propósito y se incorpora dentro de la planificación financiera, puede convertirse en una herramienta para avanzar hacia objetivos y estar mejor preparados frente a decisiones futuras. Lo importante es construir el hábito de acuerdo con la realidad y capacidad de cada persona”, afirmó Giovanna Cardellicchio, gerente general de APC Experian.

¿Hay que ganar más para poder ahorrar?

Aunque suele pensarse que ahorrar depende exclusivamente del nivel de ingresos, los datos de APC Experian muestran un panorama más complejo. El Índice identificó que mayores ingresos no garantizan automáticamente mejores comportamientos financieros, señalando que factores como la gestión de expectativas, el acceso a productos adecuados y la administración de los recursos influyen de manera directa. Esto no significa que todas las personas posean la misma capacidad de ahorro. Los ingresos, los gastos esenciales, las responsabilidades familiares y las obligaciones financieras condicionan las posibilidades reales de cada hogar. Por ello, las metas deben ser siempre realistas y acordes con la situación particular de cada quien.

Del ‘si me sobra’ al ‘lo incluyo en mi planificación’

El margen disponible al terminar el mes también impacta la capacidad de ahorro. El indicador que evalúa el balance mensual de los hogares obtuvo 56 puntos sobre 100. Al analizar específicamente la posibilidad de finalizar el periodo con dinero disponible tras cubrir los gastos, el puntaje desciende a 42 sobre 100, lo que evidencia la dificultad generalizada para generar un excedente mensual. Por esta razón, integrar el ahorro desde el inicio en la planificación mensual resulta una estrategia más efectiva que depender de lo que quede al final. En esa línea, el indicador que evalúa separar una porción del dinero al momento de recibir los ingresos alcanzó 63 puntos sobre 100.

Recomendaciones

Cada 31 de octubre, el Día Mundial del Ahorro invita a integrar este hábito en la planificación financiera según la realidad de cada persona. APC Experian comparte cinco claves para lograrlo:

Ahorra con propósito: Define metas concretas (proyectos, compras o un fondo de respaldo) con montos y plazos claros.

Prioriza el ahorro: Apártalo al recibir tus ingresos, en lugar de esperar al final del mes.

Empieza con metas alcanzables: Es preferible una cantidad pequeña y constante que un objetivo elevado que comprometa tus gastos básicos.

Monitorea tus finanzas: Revisa en qué gastas y consulta periódicamente tu Historial de Crédito para tomar mejores decisiones.

Sé flexible: Adapta el monto destinado al ahorro según cambien tus ingresos y circunstancias.

“No existe una única fórmula para ahorrar porque cada hogar tiene una realidad diferente. Lo importante es conocer esa realidad, organizar las obligaciones y tomar decisiones informadas. Cuando las personas entienden mejor sus finanzas, pueden establecer objetivos alcanzables y construir hábitos que las acerquen a sus metas”, concluyó Cardellicchio.