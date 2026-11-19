La Alianza Minera de América Latina realiza gestiones para sostener un encuentro con el ministro de Comercio e Industrias (Mici), Julio Moltó, con el propósito de colaborar en la discusión que mantiene Panamá sobre una posible reapertura controlada de las operaciones de Cobre Panamá. Según su presidente, Francisco Lecaros, la solicitud responde al llamado realizado por las autoridades panameñas para recibir aportes de organismos e instituciones internacionales vinculadas al desarrollo minero. “Yo le solicité como institución al ministro Moltó poder tener una reunión en esta semana con el objetivo de tener un acercamiento internacional, a propósito de su llamado (...) donde busca la posibilidad de colaboración con instituciones internacionales que operen con el desarrollo minero de Panamá”, señaló Francisco Lecaros.

La noticia llega cuando el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, confirmó las coordinaciones para instalar la primera reunión oficial el próximo lunes con la gestión del ministro del Mici. Asimismo, el principal encargado de la cartera económica sostuvo que los ingresos percibidos bajo el contrato declarado inconstitucional en 2023 resultaban inferiores a los estándares actuales del mercado internacional, motivo por el cual el Ejecutivo estableció como piso de negociación una cifra por encima de los 375 millones de dólares contemplados en la administración anterior. “La Constitución de la República de Panamá permite claramente al Estado panameño explotar sus recursos, incluye los recursos minerales, eso significa que el Estado panameño no requiere de un contrato para explotar sus propios recursos”, afirmó Chapman. De igual forma, el ministro del MEF detalló que la Comisión Interministerial analizó la actividad minera y los hallazgos de la auditoría integral durante más de un año y medio, lo que permite acudir a la mesa con condiciones definidas en materia de transparencia, reducción del área de impacto, reforestación y cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Para el presidente de la Alianza Minera de América Latina cualquier proceso de negociación relacionado con la minería debe sustentarse en el diálogo y la participación de todos los sectores involucrados. En ese sentido, destacó la importancia de escuchar tanto a quienes respaldan la actividad como a quienes mantienen posiciones críticas sobre el desarrollo minero. “Principalmente con diálogo”, sostuvo Lecaros al referirse a la experiencia internacional en procesos similares, al tiempo que valoró el llamado del Gobierno panameño a conversar con los distintos actores vinculados al sector. También subrayó la necesidad de garantizar espacios de participación ciudadana durante las discusiones.

Propuestas para Panamá

Según explicó, una de las principales recomendaciones que la Alianza Minera de América Latina plantea a los gobiernos de la región es promover una minería responsable para evitar el avance de actividades ilegales de extracción. “El desarrollo minero responsable es vital para impedir el avance de la extracción ilegal de minerales. Los recursos mineros están en el territorio y si no lo hacen las industrias responsables, lo van a hacer las actividades ilícitas”, afirmó. Asimismo, destacó que América Latina y el Caribe cuentan con ventajas competitivas debido a los estándares de sostenibilidad, trazabilidad y cumplimiento que aplican muchos de sus proyectos mineros, aspectos cada vez más demandados por los mercados internacionales.

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